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社會 社會焦點 保障人權

警察耍特權？汐止人接台南警電話要求移車位　烏龍原因曝

▲▼台南警抄錯車牌打給汐止人。（圖／翻攝自臉書）

▲因抄錯車牌，台南警打給新北汐止車主要求移車，車主以為有人靠警察搶他車位，憤而上臉書發文。（圖／翻攝自臉書，下同）

記者林悅、郭玗潔／台南報導

汐止一林姓男子突然接到台南白河派出所的電話，告知他因場地要搭棚清場，請他移車，林男聽了連忙配合把車移開，卻發現馬上有另一輛黑色轎車駛進車位停好，讓他感覺被耍，懷疑有人藉警察耍特權，搶走他的車位。事後林男打電話詢問警方，原來是台南市政府要封街辦活動，區公所人員為淨空場地搭棚，抄下車牌請警方協助通知車主移車，卻抄錯車牌，導致警方誤打電話給林男。

林男當時配合移車，卻眼睜睜看到車位被別人停走，氣到拍照存證，在10萬人臉書社團「汐止集團」發文說：「現在的人真的很厲害，打給警察請我移車，說是要搭棚子，我也真的是白癡，沒聽清楚就去移車，打給台南的警察請我移停在汐止的車？？？就為了停汐止的車？」

針對此事，台南市警白河分局表示，白河區公所因舉辦蓮花節開幕晚會活動，現場停放多部車輛妨礙帳篷搭設，區公所於是抄錄車號，請白河派出所幫忙查詢，提醒車主將車輛駛離，白河派出所依區公所提供的車號查詢後聯繫上車主，告知服務單位及聯繫的事由，同時詢問車主是否將車子停在舉辦晚會的白河商工旁運動公園，但車主表示車輛沒有停在該處，不過隨後車主詢問「是否為社區旁邊？」，警員回答是的，車主即將車輛駛離。

事後車主打電話跟白河派出所抱怨，責備警方未詳察清楚就要他移車，台北一位難求下，讓他十分困擾。警方除表歉意，也說明一切都是誤會。整起事件究其原因，首先為區公所車號抄錄錯誤，其次為雙方電話聯繫語意不清、陰錯陽差，才導致這場誤會。

白河分局強調，會針對此事會檢討改進，並持續強化員警受理案件及應對進退訓練，細心的做好每件為民服務及查證的工作，讓民眾感受到警察溫馨服務的溫度。

▲▼台南警抄錯車牌打給汐止人。（圖／翻攝自臉書）

▲▼台南警抄錯車牌打給汐止人。（圖／翻攝自臉書）

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