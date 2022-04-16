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白河警清山　電眼速逮通緝犯歸案

▲台南市警白河分局為執行「清山專案」勤務，東山區山區查獲柯姓毒品通緝犯1名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警白河分局為執行「清山專案」勤務，東山區山區查獲柯姓毒品通緝犯1名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警白河分局為淨化山區治安，執行「清山專案」勤務，針對關子嶺及東山山區等偏遠地區15處空屋、工寮、鐵皮屋、貨櫃屋及廢棄廠房等可疑處所，透過衛星定位標註位置，運用優勢警力28名，以車輛及徒步搜查方式展開全面清查，於東山區山區查獲柯姓毒品通緝犯1名。

▲台南市警白河分局為執行「清山專案」勤務，東山區山區查獲柯姓毒品通緝犯1名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

白河分局有鑑於轄內山區地形複雜，空屋、工(草)寮隱匿其內，山路崎嶇、四通八達，且平時人煙罕至，易成為不法之徒藏匿利用，而從事汽機車解體、槍械製(改)造，或種植大麻、製造安非他命及提煉原料製造毒品等不法勾當，危害社會治安甚鉅。為徹底情除可能治安死角，白河分局將持續推動肅槍、緝毒、打詐、掃黑、清查製毒工廠等治安工作，以遏止宵小、犯罪分子蠢動。

▲台南市警白河分局為執行「清山專案」勤務，東山區山區查獲柯姓毒品通緝犯1名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

白河警分局長劉其賢表示，肅槍、緝毒、打詐、掃黑為當前的治安重點工作。考量選舉將至，分局除了持續檢肅山區、溪流沿岸等治安死角外，也將強力查緝可能成為賭博或製毒工廠等危害治安因子。分局長也呼籲不法之徒切勿心存僥倖，警方將秉持方仰寧局長指示「有案必破、迅速偵辦、維護市民安全」之決心，持續深入全面清查犯罪的源頭，刨根溯源、除惡務盡，展現警方維護治安、守護民眾安全之決心。

▲台南市警白河分局為執行「清山專案」勤務，東山區山區查獲柯姓毒品通緝犯1名。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警白河分局為執行「清山專案」勤務，東山區山區查獲柯姓毒品通緝犯1名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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