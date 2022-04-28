爸爸騎車出門取水消失…女急尋！驚見已成池中浮屍

▲爸爸騎車出門消失…疑取水不幸溺斃。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅、許力方／台南報導

台南白河27日晚間驚傳浮屍案，一名66歲老翁在嘉白公路165縣道附近摔落，溺水於路旁池畔內，被發現時已背部朝上浮在水上，拖拉上岸後判定已明顯死亡，隨即將遺體裝入屍袋。報案的魏姓女子聲稱，父親當天下午出門出門沒回家，後來看到機車停在路上，因為父親會帶桶子到池邊取水，深怕是掉落水，經指認無誤。

台南警消27日晚間8時許獲報，嘉白公路165縣道6公里旁有一名男性傷患摔落公路旁，緊急出動8人、救生艇趕抵搶救，結果發現男子溺水於路旁的池畔內，經判斷現場沒有水流，男子已背部朝上、浮在水上，立即架設繩索救援系統，並指派2名隊員下水，利用活餌救援方式接近患者，將男子托拉上岸，判定已明顯死亡多時，隨即裝入屍袋，再利用長背板及繩索將患者緩坡拖拉至公路旁，家屬確認後，交由現場偵查隊進行後續刑事偵查。

報案人魏姓女子表示，父親當天下午1時許出門沒有回家，在案發地點發現他的機車，但沒有看到人，魏女稱父親都會帶桶子到池邊取水，疑似是掉落水中，因此報警請求人車救援。

警消呼籲，夏日將至，希望民眾於水域或湖畔邊附近活動時，能多注意自身安全，並勿在危險水域戲水、釣魚等活動，避免發生類似不幸案件，如發現有人溺水，請報案民眾將正確的地點、情形告知119人員，以利掌握救人的先機。

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