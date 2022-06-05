半甲哥「變身男伴娘」送閨蜜出嫁　強調「純友誼」不會送新郎綠帽

記者蔡紹堅／綜合報導

山東煙台一場婚禮的片段近日在網路上瘋傳，因為伴娘群裡面竟然有一位穿著伴娘禮服的「男伴娘」。爆紅之後也傳出了一些閒言閒語，新娘與男伴娘都出面澄清，強調兩人是「純友誼」，從小一起長大，認識已經27年，不用擔心新郎「帽子的顏色」。

根據陸媒報導，婚禮的當天除了新郎及新娘以外，最受大家關注的就是「男伴娘」，他雖然穿上了伴娘禮服，但是頭髮仍是原來的樣子，而且仔細看還能發現，他胸部的「半甲」刺青隱約透了出來，形象非常衝突。

▼男伴娘成為全場焦點。（圖／翻攝微博）



影片在網路上瘋傳之後，男伴娘也出面解釋，他說，自己與新娘是認識了27年的好朋友，新娘並沒有「求」了他兩年，他很快就答應了新娘的請求。

男伴娘也特別澄清，自己跟新娘是純友誼，不是想網路上有些人說的那種複雜關係，「用個詞彙來形容的話，就是知心朋友，男閨蜜，純粹的革命情感。」

男伴娘還說，他對穿上裙子的感覺還好，父母也沒有反對，還給了他很大的支持，「希望大家用真誠的心來祝福這對新人百年好合、早生貴子。」

不過，由於網友的閒言閒語實在太多，新娘後來也在網路上澄清，自己跟男伴娘真的就只是從小一起長大的好友，關係就像是姊弟，老公也跟對方是好朋友的關係，兩人各自單身的時候也沒有想過要在一起，所以完全不用擔心老公「帽子的顏色」。

▼男伴娘與新娘都出面澄清「只是純友誼」。（圖／翻攝微博）

