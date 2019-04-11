半甲男嗆前女友是「ＯＯ」！遭11人砍「右腿見骨」狂喘氣…朋友落跑目睹全程

記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄一名36歲闕姓男子與16歲廖姓女友分手後，在臉書上不斷發文痛罵對方，導致廖女的朋友不滿，直接到新堀江一處飯店前堵人，持刀砍到闕男右腳見骨重傷，而闕男的朋友當下也立刻逃跑，躲到一旁拍下全程存證。警方指出，涉案的4女7男等11名涉案人，訊後依殺人未遂、傷害等罪嫌送辦。

據悉，闕男與廖女分手後，不斷在臉書上辱罵對方，還PO文說，「ＯＯ永遠是ＯＯ，這是不變的道理」等，讓廖女的朋友看到後非常不滿，雙方相約9日晚間11時談判，而闕男也帶了朋友到場助陣。

▲▼闕男被砍到見骨，上救護車後痛到不斷喘息。（圖／東森新聞）



沒想到雙方一言不合直接開打，廖女的友人們拿出刀、棍等武器圍攻闕男，導致闕當場被多人包圍，最後因身上多處挫傷、右腳都被砍到見骨，韌帶也因此斷裂，倒臥在血泊當中，而助陣的朋友則在一開始就拔腿逃跑，躲到一旁拿起手機錄下全程，並報警求救。

警方表示，獲報到場後立刻將闕男送醫，所幸送醫後沒有大礙；此外，鑑識小組已在現場進行地毯式的清查，並調閱案發現場周圍的監視器，目前已將該案11名涉案男女帶回警局，訊後依殺人未遂、傷害等罪嫌送辦，警方也特別強調，本案發生原因為「感情糾紛」，並非「兇殺」。

▼闕男不斷在臉書上對前女友嗆聲。（圖／東森新聞）

