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新加坡物價飆又鬧「雞荒」　國民美食陷停賣危機

▲▼新加坡近期本土疫情反撲，民眾前往超市採買必要物資。（圖／路透社）

▲新加坡民眾在超市採買日常用品。（圖／路透社）

中央社駐新加坡特派員侯姿瑩／6月5日

全球通膨宛如海嘯般襲來，新加坡最近面臨罕見「雞荒」，讓以新鮮雞肉為食材的國民美食陷入停賣危機，不少民眾擠在攤位前搶買海南雞飯。還有民眾在椰漿飯店家前排隊等了40分鐘，最後卻空手而回，因為搭配的炸雞在前一刻售罄，難掩失望地說，「椰漿飯就是要有雞啊，不然多空虛」。

說到新加坡美食，許多人最先想到海南雞飯，不僅當地民眾常吃，也是外國觀光客必吃的平價美食。不過，受到馬來西亞近期禁止活雞出口影響，星國海南雞飯業者不得不調漲價格，甚至做好暫時停賣雞飯、改賣炸雞等其他熟食的最壞打算。

俄羅斯2月下旬入侵烏克蘭，導致全球物價高漲，新加坡核心通膨率持續飆漲，在4月達到3.3%，創下10年來最高。原物料價格上漲也使馬來西亞雞肉供應短缺，馬來西亞政府宣布自6月1日起禁止每月約360萬雞隻出口，大大衝擊9成以上食物仰賴進口的鄰國新加坡。

新加坡約1/3的雞肉供應來自馬來西亞，進口的大多是活雞，然後在國內屠宰及冷藏。然而，馬國這項禁令一出，迫使新加坡在對抗通膨之際，又面臨新鮮雞肉供應不足的問題，無異是雪上加霜。

▲▼新加坡從4月26日放寬防疫限制，民眾在戶外可決定是否戴口罩。（圖／路透社）

▲新加坡已放寬防疫限制，民眾在戶外可決定是否戴口罩。（圖／路透社）

面對貨源供應不足窘境，以新鮮雞肉為主要食材的新加坡餐飲業者也得隨機應變，可能要改賣炸雞，甚至有攤主選擇暫停營業。饕客嗅到不尋常氣氛，5月底開始就有不少民眾跑去海南雞飯攤位排隊，深怕短時間內吃不到這道平價的「國民美食」。

新加坡知名的「天天海南雞飯」創辦人符慧蓮近日受訪表示，做了30多年生意，「第一次遇到這種情況」。店裡一直都用馬來西亞進口的新鮮雞肉，雖然目前還有一些存貨，週末可以繼續賣雞飯，但她坦言還不清楚下週的情況，如果買不到新鮮雞肉，就得改賣炸雞等其他熟食。

原本就是人氣攤販的天天海南雞飯這一兩週又吸引更多排隊人潮，除了當地民眾也不乏外國觀光客。符慧蓮觀察，最近有不少泰國遊客光顧，「（他們）怕沒有雞吃，所以趕快來」。

儘管目前還吃得到海南雞飯，但漲價已無可避免。她說，不僅雞肉成本漲了至少3、4成，連米、辣椒、青菜等價格也全都上漲，「不漲價不行了」。店內小份雞飯原本賣新幣3.5元（約新台幣74.8元），現在漲到新幣4元，全雞價格則從新幣24元漲到28元（約新台幣598元）。

面對這波「雞荒」，也有業者選擇暫時停業。例如專賣椰漿飯的Dickson Nasi Lemak就在社群媒體Instagram貼出公告表示，受到馬來西亞禁止出口活雞的影響，6月1日至30日暫停營業，引發網友一片哀嚎。

旅居新加坡的台灣人鄧小姐說，他們特地趕在店家停業前跑去排隊，等了40分鐘，最後卻無功而返，因為搭配椰漿飯的炸雞在前一刻售罄。雖然失望但也沒辦法，她無奈表示，「椰漿飯就是要有雞啊，不然多空虛」。

▲▼雞隻、養雞場、禽流感。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲新加坡的雞肉來源34%來自馬來西亞。（圖／取自免費圖庫pixabay）

據星媒報導，新加坡的雞肉來源34%來自馬來西亞，48%來自巴西，美國占8%。如今少了馬來西亞的新鮮雞肉，星國最大連鎖超市架上多了很多從巴西進口的冷凍雞肉。

為維持雞肉供應穩定，新加坡正著手擴大進口來源。官員說，民眾可以期待在未來幾週選購更多澳洲、泰國的冷藏雞肉，以及來自巴西、美國等地的冷凍雞肉。這項消息傳來，相信以新鮮雞肉為主要食材的餐飲業者、習慣食用冷藏雞肉的民眾應該安心不少。

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