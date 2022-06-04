「神秘哥哥」陪兒坐遊樂設施！轉一圈回來竟詭消失　地方媽媽嚇壞

▲男童身邊的小哥哥轉了一圈後竟突然消失。（圖／TikTok／rienarosnijbqueen）



記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞一對夫妻日前帶著兒子到遊樂園玩時，兒子吵著要坐其中一項遊樂設施，然而由於該設施有限重，夫妻兩人皆無法陪同，因此便讓兒子和一旁另一名不認識的「小哥哥」乘坐。正當男童母親開心地用手機紀錄下兒子的身影時，卻突然發現兒子身旁的男童竟憑空消失。影片傳出後，也引起網友熱烈討論。

根據《星州網》報導，這名30歲的媽媽3日在TikTok上分享了一則影片。她表示，她和丈夫、5歲的兒子2日晚上一起到柔佛的一間遊樂園玩耍。當時兒子正好想要搭乘一個旋轉的遊樂器材，但是因為有限高與限重，女網友和丈夫都沒辦法搭，只好讓兒子自己去玩。

當時兒子被工作人員安排與另一名小哥哥搭乘，而女網友則是在遊樂器材啟動時拿出手機拍下兒子開心的神情。然而誰也沒想到，她竟意外拍下詭異的一幕。她表示，從影片中可以明顯看到5歲的兒子當時正和另一名男童坐在一起，然而遊樂設施才轉了一圈，兒子身旁的男童竟然就憑空消失。

直到兒子下來後，該名網友都沒有看到另一名男童。事後她也拿著拍攝的影片詢問兒子，兒子雖然說自己有和一名哥哥坐在一起，但是卻無法從影片中點出那位哥哥的身影。

網友說，從影片中可以看得出來，兒子雖然只有一個人坐在位置上，但卻好像在跟身旁的人說話，讓她感覺十分詭異，所幸事後男童身體並未出現「不良反應」。

她事後將影片po上網路，隨即引發熱議，網友紛紛表示，影片實在太靈異。不過也有另一派網友認為，男童有可能只是趴下，並且剛好在死角，才沒被拍到，而該則影片的真實性目前也尚未被證實。

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