死亡數將入高峰期　台大醫：每天100到200多之間

▲指揮中心發言人莊人祥昨公布單日152人確診死亡，創疫情以來新高。（圖／指揮中心提供）

記者張靖榕／綜合報導

國內昨（4日）新增近7萬例確診，另增496例中重症、152人死亡，雙雙創下新高。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，國內單日確診人數差不多已到高點；專家指出，疫情中南部升溫、北部降溫，但死亡會比確診晚10到14天，代表近日會進入死亡高峰期，每天約在100至200多例之間。

國內新增確診個案，各縣市4日均在萬例以下，最多仍為新北市的9820例，第二則是高雄9657例。確診數從最高紀錄略為回落，《中國時報》報導，回答接下來是否可能突破中央推估的單日10萬人高峰時，陳時中昨表示現在差不多已到高點。

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中重症、死亡數在4日都創下單日新高，報導引述台大兒童醫院院長黃立民指出，由於死亡會比確診晚10至14天，台灣在5月下旬近日高峰，因此推估時間近日就會進入死亡高峰期，每天數字約在100例至200多例之間，由於確診病例數起伏不大，死亡高峰或許不會到2字頭。

至於兒童疫苗2劑施打間隔，指揮中心發言人莊人祥表示將交由專家會議討論，由12周所短為8周，最快6月底有結果。黃立民則認為應直接調整為間隔4周，以盡速取得完整保護力。