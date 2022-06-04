萬代玩具展首移師高雄！《鬼滅》日輪刀秒售罄　透明鋼彈被瘋搶

▲萬代玩具展首度移師高雄，多款試作品首亮相，吸引南部收藏家搶購。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

萬代收藏玩具大展首度移師高雄，且一連在義享時尚廣場展出11天，讓一票南部收藏玩家超驚喜。此次展場推出限量「透明配色鋼彈」，每天都早早被搶完，有民眾表示，在展場購入是原價，但是網路卻有炒作價格，還不買嗎?

「TAMASHII POP UP SPOT限定快閃展示」於6月2日至12日於義享時尚廣場4樓中庭盛大登場，展出集結日本萬代SPIRITS收藏玩具事業部TAMASHII NATIONS旗下眾多品牌商品，包括《航海王》、《火影忍者疾風傳》、《超時空要塞》、《咒術迴戰》、《鬼滅之刃》、《七龍珠》等多個人氣作品以及各大公仔系列的最新商品展示。

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▲「大媽」夏洛特莉莉試作品為系列中尺寸最大。（圖／記者許宥孺攝）

展場中最吸睛有三大立像，包括人氣動漫《航海王》中的「大媽」夏洛特莉莉，以「和之國篇」的花魁玲子造型立像和試作品登場，屬系列中尺寸最大、超過30公分，目前已開放預購，但是未有明確到貨日期。另一立像則是經典動漫《火影忍者》主角「漩渦鳴人」，包括其中角色「宇智波佐助」、「春野櫻」都有試作品展出。

▲全球發售超過1300萬套的現象級大作《艾爾登法環》角色試作品首度在台亮相。（圖／記者許宥孺攝）

而全球發售超過1300萬套的現象級大作《艾爾登法環》角色試作品也首度在台亮相，包括全台首度曝光的腐敗女神立像「瑪蓮妮亞」。

▲《魔法少年賈修》逼真重現紅色魔書。（圖／記者許宥孺攝）

將迎接動畫化20周年的《魔法少年賈修》也有亮點，史上首次以實際紙張定裝，逼真重現「PROPLICA紅色魔書」，主人翁「賈修貝爾」、「高嶺清人」也同步亮相。另外，經典動畫《超時空要塞》商品版權解禁，也首度授權製作立像。

▲此次展場限定發售限定配色鋼彈，數量有限售完為止。（圖／記者許宥孺攝）

此次展場也販售人氣動畫《機動戰士鋼彈》2款限定商品，由於是透明配色較為特別，業者祭出限購令，並且每日限量150盒，是展場中較有買氣的商品。有收藏家衝著展場限定，一早就來搶購，兩款共計150盒，觀察首2日都火速售罄。業者表示，首四日限量販售，但若銷量不錯，不排除第5天就會沒貨，商品售完為止。

▲▼爆紅動漫《鬼滅之刃》。（圖／記者許宥孺攝）

此外，爆紅動漫《鬼滅之刃》中，主角「炭治郎」所代表的「日輪刀」也僅限量10把，首日開店就造成搶購風潮，以1:1比例還原，並且有聲音效果，不管是收藏家還是小朋友都愛不釋手。

▲《超時空要塞》超合金變形結構。（圖／記者許宥孺攝）

觀察民眾消費目標，搶購者多為收藏玩家。有民眾表示，此次展場限定的透明鋼彈、超人力霸王、無敵鐵金剛等，屬於較熱門款式，尤其材質特殊易於保存更有收藏價值，例如「無敵鐵金剛」超合金版，不易受潮、長時間照光也不會變淡。也有民眾表示，是回憶小時候的經典動漫而購入珍藏。還有玩家說，透明展場購入是原價，但是網路卻會有炒作價格，在展場買比較划算。

▲▼萬代玩具展首度移師高雄，吸引玩具收藏家朝聖。（圖／記者許宥孺攝）