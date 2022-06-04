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才過8歲生日！男童玩派對氣球「吸入氦氣」倒地　腦損傷身亡

▲▼ 8歲男童吸氦氣身亡。（圖／翻攝自rip.ie）

▲ 路克在8歲生日短短一周後意外身亡。（圖／翻攝自rip.ie）

記者陳宛貞／綜合外電報導

愛爾蘭去年發生一起悲劇，一名男童才剛度過8歲生日，把玩自己生日派對上使用的氣球時，疑似想為氣球充氣，將一顆8字型的氣球套在頭上，意外吸入其中的氦氣，導致大腦受到致命傷害，不幸身亡。

根據《每日郵報》，這起事件發生於都柏林南部近郊的林森德（Ringsend），男童路克（Luke Ramone Harper）在8歲生日派對一周後，在家中將派對上使用的氣球套在頭上，因吸入氦氣造成腦損，去年4月2日在醫院被宣告死亡。

事隔逾一年，他的母親麥克斯威尼（Hilary McSweeney）3日接受調查時說明，路克生日派對過後，派對上使用的氣球一直漂浮在客廳，僅部分已洩氣，而路克在客廳玩耍時將其中一顆8字型的氣球套在頭上，未料發生悲劇。

麥克斯威尼上樓時便看見路克臉部朝下倒地，毫無反應，還有一顆氣球完全覆蓋他的頭部。她趕緊將氣球從兒子頭上扯下，想帶他到花園呼吸新鮮空氣，但他全身癱軟無力。急救人員趕到以前，她和丈夫馬丁（Martin Harper）持續為路克做胸部按壓，但路克隔天就在醫院去世。

馬丁說明，路克並不知道人們會因為好玩而吸氦氣來改變聲音，家人認為，他只是想幫氣球充氣，卻突然暈了過去。驗屍結果則顯示，路克死於心臟停止導致的大腦缺氧，因吸入氣球中的氦氣引起，經法醫判定為意外死亡。他的父母在聽證會後表示，希望人們能夠了解氦氣氣球的潛在危險，並正確處理，以免憾事重演。

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