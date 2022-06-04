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侯漢廷被告知不會判定確診　3問指揮中心：敢不敢和我碰面對談？

▲侯漢廷3日曝自己重複確診。（合成圖／翻攝自侯漢廷臉書、記者劉昌松攝）

▲侯漢廷3日曝自己重複確診。（合成圖／翻攝自侯漢廷臉書、記者劉昌松攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北市議員侯漢廷昨曝發燒、狂咳，不料快篩陽性，認為自己「重複確診」，但中央流行疫情指揮中心發言人莊仁祥認為是在「陰陰陽陽」階段。侯漢廷今（4日）表示，指揮中心親自回覆不會判定他確診了，但身為自由及不具感染力的健康之身，他願前往指揮中心記者會，不知道指揮中心敢不敢和一個「健康的人」碰面對談？

侯漢廷今年4月底才確診新冠肺炎，孰料解隔約1個月，開始出現發燒、頭暈症狀，2日退燒後仍狂咳，結果自行快篩後，呈現陽性。侯漢廷認為自己重複確診，且感覺症狀較上個月確診嚴重。但對於重複確診，莊仁祥表示，一般而言三個月內不會重複感染，應該處於陰陰陽陽階段，三個月內也不會再判定確診。

對此，侯漢廷4日在臉書表示，「感謝指揮中心親自回覆不會判定我確診了」，今天繼續瘋狂咳嗽加渾身無力，他有三問一建議要給指揮中心：第一，請問若感染不同病毒變異株，接觸確診者而後有新症狀、也不會發生重複感染嗎？指揮中心有統計當前台灣有多少種Omicron變異株嗎？「我樂意做基因定序，並和首次病毒株對比看是否為不同病毒株。」

第二、請問什麼樣「其他病毒感染」會多次快篩陽性？表示台灣有新病毒？若非重複確診，表示「不定時」發燒狂咳喉嚨刀割都是後遺症，請問指揮中心決定共存時有跟台灣人說會有不定時發作的後遺症嗎？

第三、「若指揮中心不會再判我確診、免隔離，我是自由及不具感染力的健康之身，我願前往指揮中心記者會，不知道指揮中心敢不敢和一個『健康的人』碰面對談？啊！也請教蔡英文賴清德蘇貞昌和欲參選台北市長的林佳龍，怎麼看待陳時中否定重複感染，我會聽你們的答案決定近期是否一一親自拜會。」

侯漢廷說，最後一項建議：當前首度快篩陽性等於確診，若患者痊癒解隔後，在「有症狀」「接觸確診者」又「快篩陽」，應PCR，若為陽性，則視為二度確診如常隔離給藥，並比照其他國家統計台灣二度確診案件數。「啊，但這樣不就打臉了民進黨群體免疫然後華麗轉身選舉的美夢嗎？民進黨當然不會承認二度確診的事實。不知道民進黨是否願意集體確診，先為台灣人群體免疫貢獻呢？否則「群體免疫民受苦，百官卻享免疫福」，豈有此理？」

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侯漢廷確診指揮中心

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