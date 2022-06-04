花蓮兒童確診併發腦炎比例高　籲出現4症狀速就醫

▲花蓮6月3日新增1246新冠確診，累計確診人數達37547人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣3日新增1246例新冠肺炎確診個案，適逢端午佳節3日連假，花蓮全縣尚有37家診所提供視訊診療及慈濟醫院多功能篩檢站仍有服務；另外衛生局長朱家祥提醒家長，兒童確診併發腦炎比例高 呼籲出現前驅症狀速就醫。

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▲兒童確診併發腦炎比例高，出現前驅症狀速就醫。

花蓮3日新增1246例確診，住院人數有133人，居家照護者新增1141人，尚在居隔中有1524人，防疫旅館有166床，專責病房量能尚有161床，縣內尚有足夠收治量能。

▲▼花蓮全縣端節連假提供視訊診療之診所。

適逢端午佳節三日，朱家祥也公布端午期間仍有提供視訊診療診所，花蓮市21間、吉安鄉7間、秀林鄉2間、鳳林鎮1間、光復鄉1間、萬榮鄉1間、瑞穗鄉1間、玉里鎮3間，以及花蓮慈濟多功能篩檢站仍有提供服務，請鄉親就近就醫。

近日兒童青少年校園BNT疫苗接種，朱家祥提醒，若孩子出現4症狀應立即就醫，包括持續發燒超過48小時或活力變差、常見疫苗副作用幾天後仍未消失、出現嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、心跳加速、虛脫與全身紅疹等、出現疑似心肌炎症狀如胸痛、心悸或運動耐受不良等。

由於台灣確診兒童出現腦炎症狀比例高，朱家祥提醒家長應多注意重症前驅症狀，如出現包括體溫大於41度、持續昏睡、持續嘔吐、抽蓄、意識不佳、持續頭痛、肌躍型抽蓄、步態不穩，請立即就醫評估。



