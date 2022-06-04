完全沒打疫苗！染疫哥「只吃2種東西」6天後康復　自認：沒後遺症

▲原PO沒打疫苗，自訴6天後就康復了。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

本土有99.7%為輕症或無症狀患者，但為了降低重症與死亡狀況，還是呼籲民眾接種疫苗。不過一名男網友指出，自己從未接種疫苗，在5月染疫，所幸6天後就症狀解除，確診期間「全程只吃一般感冒藥跟維他命C而已」。文章曝光後，也釣出沒打疫苗的網友直呼，「現在已經康復兩個多月了，沒什麼後遺症」。

一名男網友在Dcard表示，自己連一劑疫苗都沒打，不料在5月21日出現Omicron症狀，赴醫院PCR採檢後確診。

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關於症狀部分，原PO透露，「前兩天微發燒跟頭昏昏的，第三天退燒以後，只有偶爾小咳而已」，與病毒纏鬥6天後，「就完全沒症狀跟後遺症了，全程只吃一般感冒藥跟維他命C而已，給各位參考。」

文章曝光後，也釣出沒打疫苗的網友分享，「朋友也是完全沒打疫苗，兩個禮拜後康復」、「沒打疫苗確診～目前已經一個月，康復得差不多，當初也是發燒，喉嚨吞口水痛」、「我也沒打疫苗，當初確診時沒有喉嚨痛，有發燒一天（吃完退燒藥隔天就退燒了），之後是咳嗽流鼻涕，現在已經康復兩個多月了，沒什麼後遺症」、「沒打疫苗確診+1，完全無症狀是室友確診才去篩的，他三劑BNT喉嚨痛+拉肚子，還有一個朋友三劑高端發燒到40度以上，超可怕」。

不過另有網友質疑，「掛掉的也不會在這分享了」、「沒後遺症馬上就能判斷？」、「我覺得主要還是看個人體質啦」、「看不少案例反而打疫苗後症狀比較嚴重，沒打的症狀很輕恢復也快」。

▼網友也沒打疫苗，康復狀況曝光。（圖／翻攝Dcard）