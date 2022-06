台灣「慘跌至113名」與南非並列！　5月日經新冠復甦指數出爐

▲台灣因確診人數與病歿數增加,整體排名跌至113名。(圖/記者李毓康攝)



記者王佩翊/編譯

本土疫情爆發數月,《日經亞洲評論》3日公布了5月的日經新冠復甦指數,台灣繼上個月暴跌90名至第94名後,5月再度跌到第113名,與南非並列。而柬埔寨與南韓則成為亞洲排名前二,越南、菲律賓則因陸續放寬防疫限制,排名有所上升。

根據《日經亞洲評論》公布的最新日經新冠復甦指數,台灣受到確診人數與病歿人數激增影響,排名下降至第113名。而上個月與台灣共列第94名的中國大陸則是上升了1個名次,來到第93名,不過由於大陸一直倚靠封鎖控制措施疫情,因此在「社會移動限制」項目的滿分30分中,只取得4.5分,創下歷史新低。

