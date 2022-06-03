台灣「慘跌至113名」與南非並列！　5月日經新冠復甦指數出爐

▲台灣因確診人數與病歿數增加，整體排名跌至113名。（圖／記者李毓康攝）



記者王佩翊／編譯

本土疫情爆發數月，《日經亞洲評論》3日公布了5月的日經新冠復甦指數，台灣繼上個月暴跌90名至第94名後，5月再度跌到第113名，與南非並列。而柬埔寨與南韓則成為亞洲排名前二，越南、菲律賓則因陸續放寬防疫限制，排名有所上升。

根據《日經亞洲評論》公布的最新日經新冠復甦指數，台灣受到確診人數與病歿人數激增影響，排名下降至第113名。而上個月與台灣共列第94名的中國大陸則是上升了1個名次，來到第93名，不過由於大陸一直倚靠封鎖控制措施疫情，因此在「社會移動限制」項目的滿分30分中，只取得4.5分，創下歷史新低。

#Vietnam and the #Philippines logged their best performances in Nikkei's #COVID19 Recovery Index for May, as both countries managed to ease restrictions while keeping infections low.



Take a look at the full ranking here: https://t.co/XUXtCNIoZb pic.twitter.com/FvAlqCztWA — Nikkei Asia (@NikkeiAsia) June 3, 2022

日經新冠復甦指數主要評估全球122個國家和地區的防疫表現，評分指標包括疫情控管、疫苗接種率及社會移動限制等，分數越高、排名越高，代表確診數更少、接種率更高、社交距離措施越寬鬆。

越南與菲律賓在2021年的排名都處於墊底，但是根據5月數據，兩國有明顯上升。越南已經允許企業與工廠重新開業，學校也恢復到校上課，與此同時，越南也成為東南亞第一個國家免除外籍旅客入境檢疫、疫苗接種以及居家隔離等各項防疫要求，因此在5月上升了48個名次，來到第14名。此外，越南共有80%人口完成2劑疫苗接種，60%人口完成3劑疫苗接種。

▲台灣繼上月下降90名，5月再跌19名。（圖／記者李毓康攝）



菲律賓的每日新增病例在過去一週下降到200例以下，並且沒有出現病歿者。確診人數的大幅下降也讓菲律賓在5月的排名中上升了40名，來到第33名。菲律賓2月重新開放已經施打疫苗的外籍旅客入境，該國從本週開始，也停止要求外國人在入境前出示陰性檢測證明。

整體排名第2名的柬埔寨則是亞洲排名第一，其次則是第8名的南韓，這兩國皆有極高的疫苗覆蓋率，並且採取「與新冠共存」的新防疫政策。

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