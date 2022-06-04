福隆生活節6／18開展！自行車一日騎乘　直擊「素還真」沙雕

▲2022東北角福隆生活節將在6/18到10/29期間的每個週六舉辦。（圖／觀光局）

記者李宜秦／台北報導

近年來自行車休閒活動的人口逐漸攀升，透過自行車騎乘旅行的方式進行深度慢旅已成為一種趨勢，交通部觀光局表示，2022東北角福隆生活節將在6/18到10/29期間的每個週六舉辦。

觀光局表示，東北角福隆生活節打造沙灘音樂會、福隆沙雕、市集、單車行的體驗行程等等，今年續推自行車一日騎乘活動，並增加新的主題路線選擇，不僅可騎訪北臺灣最經典自行車路線之一「舊草嶺環狀線自行車道」，前往卯澳漁村進行特色DIY和美食品嚐，還可探訪雙溪與貢寮地區，感受昔日淡蘭古道榮景遺跡與雙溪老街風華。

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▲▼今年福隆國際沙雕藝術季主題為「霹靂傳奇‧掌中天下」。（圖／觀光局）

今年福隆國際沙雕藝術季主題為「霹靂傳奇‧掌中天下」，繼2021舉辦完「重溫皮克斯經典」沙雕主題後，今年沙雕展再度聯名經典IP「霹靂」，打造「霹靂傳奇‧掌中天下」活動主題，將台灣布袋戲文化融入沙雕藝術之中。本屆作品共計36座。

今年的主雕作品是第一男主角，8公尺高的「素還真」一人三化，展現其最知名的神技，化身三種不同型態造型，打敗最大反派拯救蒼生。

福隆國際沙雕藝術季於5月26日到10月10日在福隆海水浴場開展，活動期間7月、9月並將舉辦兩場霹靂英雄見面會，除了Cosplay角色外，還有眾多霹靂英雄戲偶亮相，讓粉絲們在福隆一睹霹靂英雄的風采。