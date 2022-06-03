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台東端午治安不打烊　警偵破農用機械竊案

▲成功分局，偵破農用機械竊案。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲成功分局，偵破農用機械竊案。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局成功分局日前接獲民眾報案，整台農車與其他工具竟然已不翼而飛。台東縣警察局成功分局經鍥而不捨、抽絲剝繭的偵查，竊嫌駕駛小貨卡將整台農用車竊走搬至外縣市藏匿。

成功分局表示，本案發生於前(5)月下旬，居住長濱鄉務農的被害人要使用農用搬運車時，發現整台農車與其他工具竟然已不翼而飛，驚訝與氣憤地向轄區寧埔分駐所報案。

經研判嫌犯可能進出路線調閱監視器與訪查案發地周遭，終於循線鎖定了外縣市1位盧姓嫌疑人涉有重嫌，向台東地方法院聲請搜索票發動搜索，在盧嫌住所倉庫發現了農用搬運車，人贓俱獲。專案小組亦追查出其他涉案共犯，全案以竊盜罪移送台東地檢署偵辦。

被害人到分局指認贓物時，發現農用搬運車多處已被竊嫌噴漆變色掩人耳目，若一段時日後機械再遭到「殺肉」分解銷贓，那就更難追回了，感謝警察不到半個月內的迅速破案，讓生財工具失而復得。

成功分局長郭譯隆表示，本案因案發地位置偏僻偵查難度極高，在本分局專案小組鍥而不捨地運用科技偵查方法與實地訪查任何蛛絲馬跡，終於鎖定犯嫌並尋回贓物，同仁的辛勞與努力殊堪嘉許。本轄有高比例的務農人口，保護農民辛苦的收成與農用機具等是分局常年的重點治安工作。除了有轄區各分駐(派出)所執行護果及高經濟農作物防竊專案外，為預防轄區農漁牧機具遭竊，也有針對農漁牧機具刻上專屬烙碼之服務，民眾除可親自攜帶戶口名簿、身分證、機具之出廠或購買證明文件到鄰近分駐(派出)所申請外，對於大型或不易搬動之機具，分局也會派員到府服務。

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