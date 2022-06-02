表揚111年台東縣模範公務人員　加碼贈熱氣球自由飛獎勵

▲表揚111年台東縣模範公務人員。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣長饒慶鈴於2日縣務會議暨擴大主管會報表揚111年台東縣模範公務人員。今年獲獎的有環保局局長郭建成、財經處科長曾素妤、國計處科長江幸娟、建設處科長洪渝甯、太麻里衛生所主任李昱燐等5人。

主任李昱燐帶領太麻里衛生所團隊，於去(110)年5月～6月太麻里鄉新冠疫情高峰期，堅守疫情防線，有效控制疫情蔓延。推動衛生所高齡健康照護及結核病防護等計畫。他們在守護偏鄉醫療、債務管理、管考業務、新建工程、環境提升等各專業領域均有優異表現，提升縣民生活福祉，足為公務人員的典範。

局長郭建成解決垃圾危機，改善河川揚塵，推廣環保夜市，推動關山人工濕地，成立台東縣健康城市永續發展委員會。

科長曾素妤靈活縣庫資金調度，債務管理全國第一，開源績效全國第三，維持本縣收支平衡。

科長江幸娟新增行動管考APP，促進花東基金執行率達90%以上，並獲得中央額外補助1億元。辦理地方創生事業計畫3年累計獲中央補助經費逾2.4億元。

洪渝甯科長辦理台東縣內多項重大新建工程案件，如環保局新廳舍、長濱鄉及成功鎮衛生所、台東縣幸福住宅等，建置多元友善親子廁所及友善女性勞工措施。

饒慶鈴親自頒予5位獲獎者獎座及獎金2萬元，同時享有5天公假，並現場加碼贈送每位模範公務人員搭乘熱氣球自由飛。今年的模範公務人員是經縣府模範公務人員評審會議評選，從縣內各機關所推薦的優秀人員中脫穎而出。