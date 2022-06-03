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關山工商力抗疫情「如期舉辦畢業典禮」　為學生留下青春印記

▲關山工商2日舉辦畢業典禮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲關山工商2日舉辦畢業典禮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

國立關山工商2日舉辦畢業典禮，雖然目前疫情仍屬嚴峻，但學校師長們為了讓畢業生留下美好回憶，堅持不讓孩子的青春留白。校方在做好萬全的防疫準備後，以高3同學親自到校；高1、2同學以及家長與貴賓線上觀禮，結合實體與線上的混成方式，如期的舉辦了溫馨的畢業典禮。

校長王怡婷獻上給同學們的祝福揭開序曲。王校長辦學非常重視品格教育，她勉勵所有畢業生除了課業的學習外，學習如何做人的基本態度與信念，將是未來人生更重要的一個功課。因此，她以「保有初衷，以樂觀和正向，看待生活中所有的事物」，以及「善盡本分，以信心與勇氣，尋找自己的勝利舞台」作為畢業生未來努力的目標。

典禮過程中，頒發許多傑出獎項，其中最值得注目的是，「學業成績優良獎」是由曾經服務於國立關山工商賈孝儀教官的母親「余金花女士」所頒發。賈教官在校服務期間，全力投入於學生的輔導教育，退伍後仍心繫學生時常到校關心。賈母余女士更是熱心教育，每年捐助獎學金，協助弱勢學生。余女士102歲高齡仍身體健朗，親自到校頒獎鼓勵孩子努力向學。對於她如此關注偏鄉學校的精神與意志，非常令人感佩與動容。

高3同學們對於能在畢業典禮當天，再一次的回到校園向尊敬的師長告別，向3年的同窗彼此祝福，更獲得學校師長們的祝福，對學校的用心與關心都感到非常的感動。典禮結束後，紛紛搶著與師長合影，也在校園做最後的巡禮，彼此拍照留下青春歲月的活力身影。

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