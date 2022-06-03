環團抗議購買俄國油品　台塑回應：政府並未禁止

▲台塑集團因向俄羅斯購買油品，引起環保團體不滿演出「送粽」行動劇抗議。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

烏俄戰爭今（3日）進入第一百天，台塑集團因向俄羅斯購買油品，引起台灣健康空氣行動聯盟等環保團體不滿，上午前往六輕管理處演出「送粽」行動劇抗議。六輕管理處人員表示，昨天台塑石化副總林克彥已回應，政府並未禁止俄羅斯商品進口，台塑支持台灣政府政策，若政府有新規定一定依照規定辦理。

一艘NS POINT的俄羅斯油輪，裝載4萬噸的俄羅斯油品，4月20日從波羅的海芬蘭灣的俄羅斯油港Ust-Luga港裝貨出航，5月8日穿過埃及北部蘇伊士運河駛向太平洋，5月30日上午8點抵達台灣的麥寮港外，並在6月1日晚間駛入麥寮港碼頭區卸油，作業完畢後隔天6月ㄉ日即離港。

今天是端午節，抗議人員戴上王文淵、普丁的面具，演出「送粽」行動劇，代表「終」結台塑對俄羅斯媒油依賴，「終」結俄羅斯侵略烏克蘭戰爭。環團人士在台塑六輕管理處前拉起寫有「抵制血腥台塑」、「反煤！反戰！」、「台塑拒買儀媒油」等布條，並高喊「反煤反空污、反戰反侵略、台塑立刻停買俄媒油」。

雲林淺海養殖協會總幹事林家安等人指出，俄羅斯入侵烏克蘭，各國陸續抵制俄羅斯貨品，今天環團來到六輕管理處抗議主要訴求盼政府、台塑趕緊調整對俄羅斯貨品進口政策，不要透過經濟支援方式，讓普丁有更多資金去購買武器攻打烏克蘭。並訴求，台塑的燃煤量是第二座台中火力發電廠，多年來一直沒有重視16座汽電共生廠問題，呼籲台塑重視儘快脫煤轉型，同時公布生質轉型期程。

▲今天是端午節，抗議人員戴上王文淵、普丁的面具，演出「送粽」行動劇。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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