拜登籲國會立法「嚴格管控槍枝」　痛心：還要忍受幾次屠殺？

▲拜登呼籲政府應禁止私人擁槍，或制定更嚴格的槍枝管制法。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國近期接連傳出2起槍擊案，讓總統拜登痛心不已。他在當地2日痛批，「我們還要忍受多少次的屠殺」，強烈呼籲政府應禁止私人擁有槍枝，或制定更嚴格的槍枝管制法，強制背景調查、禁售攻擊性武器以及提高最低購買年齡。

據CNN報導，近一個月，美國紐約水牛城連鎖超市、德州尤瓦爾迪鎮羅布小學以及奧克拉荷馬州杜爾沙市聖方濟各醫院連續傳出大規模槍擊案，讓美國再次掀起槍枝改革的討論。拜登2日在白宮十字廳發表談話時，再次對國會施壓，要求政府禁止私人擁有槍枝，或至少制定更嚴格的槍枝管制法。

拜登認為，近來頻傳的大規模槍擊案已讓美國陷入動搖，因此他希望國會更嚴格管理槍枝，禁售攻擊性武器以及高容量彈匣，或將購買武器的年齡從18歲上調至21歲、擴大對槍支購買的背景調查要求、制定暫時沒收槍枝的紅旗法案（Red Flag Laws），以及廢除槍枝製造商的挨告豁免權，以防止大規模槍擊事件。

美國的槍枝管理議題目前陷入政治角力，因為共和黨多數議員都對槍枝管理改革持反對意見。拜登也在2日譴責共和黨，認為「現在是參議院做點什麼的時候了，我們不能再讓美國人民失望，究竟我們還要忍受多少次的屠殺？」