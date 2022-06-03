他與女友吵架後怒砸博物館！　摔碎「價值1.5億元」古希臘文物

▲德州達拉斯藝術博物館。（圖／翻攝自Facebook／Dallas Museum of Art）



記者張方瑀／綜合報導

美國德州一名男子日前趁著博物館晚上休館時，竟砸破玻璃大門闖入裡面，但他沒有偷竊任何東西，而是摔破了多件古希臘時期的文物，價值超過500萬美元，而他被逮捕後供稱，是因為和女友吵架後感到非常生氣，才會跑進博物館發洩。

根據《紐約郵報》報導， 德州21歲男子布萊恩（Brian Hernandez）1日晚間9時45分左右，用一把鐵椅雜碎達拉斯藝術博物館（Dallas Museum of Art）玻璃門後，直接闖進去大肆破壞。根據警方表示，他進去後就拿著椅子對著展品大狂砸，這些被損毀的器皿、碗和雕像，都是古希臘時期的文物，價值約達513萬美元（約台幣1.5億元）。

警衛聞聲趕到後立刻將他制伏並報警，他向警衛供稱，自己是因為和女朋友吵架後心情不好，才會闖進博物館裡面發洩。警方隨後也依照刑事破壞罪名逮補他，現在布萊恩被關押在達拉斯郡監獄中，保釋金為10萬美元。

根據監視器畫面顯示，布萊恩摧毀了兩件古希臘時代的彩繪器皿，包含一件可追溯至西元前6世紀的希臘雙耳罐，還有一件可追溯到西元前5世紀的希臘圓罐，光是這兩件文物價值就達500萬美元（約台幣1.48億元）。

另外還有一個西元前550年前的希臘陶瓷碗，價值約10萬美元（約台幣296萬元），以及一個卡多鱷魚雕像，價值約1萬美元（約台幣29.6萬元）。此外他還打碎了兩個玻璃展示櫃等硬體，價值約1.7萬美元（約台幣50萬元）。達拉斯博物館表示，目前還在評估整體損失。