協志工商停辦前最後一屆畢典　議員校友感傷：以後沒學弟妹了

▲協志工商停辦，舉行了最後一次畢業典禮。（圖／翻攝臉書／陳文忠）



記者柯振中／綜合報導

嘉義民雄協志工商停辦，1日舉辦了最後一屆畢業典禮，送走了所有師生，董事會也將校產捐贈給中正大學。對此，嘉義縣議員陳文忠也感慨，他受邀致詞時心中百趕交集，也表達了對母校、畢業生的敬佩與祝福。

陳文忠表示，他參加協志工商第五十屆畢業典禮，也是學校的畢業典禮，受邀致詞時，內心百感交集，只能透過簡單幾句話，表達對母校、畢業生的敬佩與祝福。

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▲陳文忠對母校停辦感到百感交集。（圖／翻攝臉書／陳文忠）



陳文忠說明，對於母校停辦，他內心感到感動、感傷與感恩，感動是因為何明宗董事長、董事會為了延續教學理想，將校產贈與中正大學，還留下600坪校地，贈與協志校友會。

至於心中為何感傷？陳文忠提到，參加了無數次學校的畢業典禮，致詞問好時貴賓、師長、畢業生，也會向在校學生問好，但今天這場是沒有在校學弟妹祝福的畢業典禮，不過仍有許多學長姐、尤其是創校第一屆的學長姐到場，贈與最後一屆畢業生薪傳獎。

▼陳文忠表示，以往致詞時除了向貴賓、師長及畢業生問好外，還會向在校學生問好，但這次的畢業典禮沒有學弟妹祝福。（圖／翻攝臉書／陳文忠）



對於母校退場抱著感恩的心態，陳文忠表示，希望畢業的學弟妹都能抱著感恩的心，對受教育過程中遇到的任何人，無論是父母、家人、師長、同學、好友損友等，都懷抱正向的心態，將所有人當成貴人，正向學習、反向借鏡，讓自我進一步成長。

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