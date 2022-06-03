命理師提醒：不能說「端午節快樂」　因為2個悲劇故事

▲命理專家楊登嵙提醒，端午節由來很多，但都是悲劇故事，因此不能說「端午節快樂」。（圖／台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙提供）

圖、文／CTWANT

今天是農曆五月初五，在先秦時代，五月被認為是「毒月」，當月的初五、初六、初七、十四、十五、十六、十七，二五、二六、二七這10天更是「毒日」，其中，初五更是五毒並出、奸佞當道的日子，因此誕生了掛艾草、配香包、洗藥浴、喝雄黃酒等端午節除晦、提昇陽氣對抗「惡毒」的方法。但從什麼時候開始，端午節竟然還要吃粽子、划龍舟做這些與「消毒」無關的行為呢？

台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙就指出，除了愛國詩人屈原，其實端午節也被說是為了紀念孝女曹娥，也有人說是為了祭拜冤死的伍子胥，但不論哪一種說法，都是悲劇，所以，端午節不能說「端午節快樂」。

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一、伍子胥惨遭陷害：

伍子胥名員，春秋時期楚國人，父兄均為楚王所殺，後來子胥棄暗投明，投奔吳國。在吳國，伍子胥協助公子姬光成為吳王闔閭（音同何驢），擊敗楚國，破楚首都郢。當時楚平王已死，子胥掘墓鞭屍三百，以報殺父兄之仇。闔閭與越王勾踐大戰時中箭受傷，傷重不治。吳王闔閭死後，其子夫差繼位，吳軍士氣高昂，百戰百勝，越國大敗，越王勾踐投降請和。

子胥建議，應徹底消滅越國，但越王的謀臣文種（又作文仲）帶著美女珍寶，偷偷獻給吳國太宰伯嚭（音同匹）。伯嚭收受了賄賂，讒言陷害子胥，夫差信之，賜子胥寶劍要他自盡。子胥本為忠良，視死如歸，在死前對鄰舍人說：「我死後，將我眼睛挖出懸掛在吳京之東門上，以看越國軍隊入城滅吳」，便自刎而死。夫差聞言大怒，令取子胥之屍體裝在皮革裏於五月五日投入大江。

民間盛傳，伍子胥因含冤而死，屍體在江中隨波逐流而不沉，遂認定他已化為「濤神」（潮水之神），但卻又常在長江、錢塘江、舜江掀起浪濤覆舟溺殺過往旅客，老百姓只好年年在伍員的忌日臨江舉行盛大的紀念活動，並駕龍舟逐潮以祭，後演變成龍舟競賽。

二、屈原投江：

屈原，戰國末期楚國丹陽人，出生在一個貴族家庭裏。青年時代就有著出色的才幹，踏進楚國朝廷不久，便受到賞識，當了戰國時代楚國的三閭大夫，這是僅次於宰相的大官，受到楚懷王的重用，卻也因此引起上官大夫靳尚及令尹子蘭的嫉妒，不斷在楚懷王面前詆毀屈原。屈原提倡要團結其他國家，來抵抗野心很大的秦國。但是楚懷王聽信了小人的讒言，不肯聽從屈原的勸告，結果被騙到秦國深陷囹圄，最後更慘死秦國。

繼位的楚襄王也受到小人挑撥離間，不但沒有聽從屈原明智的勸告，還把他逐出郢都。屈原流落到漢北，鬱鬱不得志，常常獨自在江邊徘徊嘆息。有一天，一位在江邊釣魚的漁夫問他為什麼這麼失意落魄，屈原嘆氣的說：「舉世皆醉唯我獨醒，舉世皆濁唯我獨清。」心中的感嘆和無奈，在話裏表露無疑。

後來，他在心灰意冷之餘，寫下了憂國憂民的《離騷》、《天問》、《九歌》等不朽詩篇，他所寫的「離騷」，充分刻劃一個愛國知識分子的憂愁幽思，是中國文學史上珍貴的詩篇。五月初五這天，在寫下了絕筆作《懷沙》之後，這位懷才不遇的詩人就抱著砂石，自投於汨羅江中，悲壯殉國。

楚國的人民知道這個消息之後，都不約而同的趕到江邊來，想找尋他們所敬愛的屈原，可是一直都找不到屈原的身體。為了不讓水中的魚蝦把屈原的身體吃掉，他們就在江上劃著龍舟、敲鑼打鼓，希望能將魚蝦趕跑，還用粽葉包米飯，作成粽子，投到江餵給魚蝦吃，希望屈原的身體不要受到傷害，相傳，這就是粽子的由來。

三、曹娥投江：

曹娥為東漢時代的孝女，上虞皂湖鄉曹家堡人。父親曹盱駕船在舜江中不幸被江水淹死，不得其屍。年僅14歲的曹娥日夜沿江哭號，找尋父親的屍體，找了17天仍然找不到，於是投江自盡，這天正是五月初五。幾天之後，曹娥的屍體浮出江面，並且還抱著父親的屍體。

後人為紀念曹娥的孝節，在曹娥投江之處興建曹娥廟，她所居住的村鎮改名為曹娥鎮，曹娥殉父之處定名為曹娥江。有些地方習慣在龍舟上供曹娥塑像，就是為了感念她的孝行。

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