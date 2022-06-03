　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

命理師提醒：不能說「端午節快樂」　因為2個悲劇故事

命理專家楊登嵙提醒，端午節由來很多，但都是悲劇故事，因此不能說「端午節快樂」。（圖／台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙提供）

▲命理專家楊登嵙提醒，端午節由來很多，但都是悲劇故事，因此不能說「端午節快樂」。（圖／台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙提供）

圖、文／CTWANT

今天是農曆五月初五，在先秦時代，五月被認為是「毒月」，當月的初五、初六、初七、十四、十五、十六、十七，二五、二六、二七這10天更是「毒日」，其中，初五更是五毒並出、奸佞當道的日子，因此誕生了掛艾草、配香包、洗藥浴、喝雄黃酒等端午節除晦、提昇陽氣對抗「惡毒」的方法。但從什麼時候開始，端午節竟然還要吃粽子、划龍舟做這些與「消毒」無關的行為呢？

台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙就指出，除了愛國詩人屈原，其實端午節也被說是為了紀念孝女曹娥，也有人說是為了祭拜冤死的伍子胥，但不論哪一種說法，都是悲劇，所以，端午節不能說「端午節快樂」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

一、伍子胥惨遭陷害：

伍子胥名員，春秋時期楚國人，父兄均為楚王所殺，後來子胥棄暗投明，投奔吳國。在吳國，伍子胥協助公子姬光成為吳王闔閭（音同何驢），擊敗楚國，破楚首都郢。當時楚平王已死，子胥掘墓鞭屍三百，以報殺父兄之仇。闔閭與越王勾踐大戰時中箭受傷，傷重不治。吳王闔閭死後，其子夫差繼位，吳軍士氣高昂，百戰百勝，越國大敗，越王勾踐投降請和。

子胥建議，應徹底消滅越國，但越王的謀臣文種（又作文仲）帶著美女珍寶，偷偷獻給吳國太宰伯嚭（音同匹）。伯嚭收受了賄賂，讒言陷害子胥，夫差信之，賜子胥寶劍要他自盡。子胥本為忠良，視死如歸，在死前對鄰舍人說：「我死後，將我眼睛挖出懸掛在吳京之東門上，以看越國軍隊入城滅吳」，便自刎而死。夫差聞言大怒，令取子胥之屍體裝在皮革裏於五月五日投入大江。

民間盛傳，伍子胥因含冤而死，屍體在江中隨波逐流而不沉，遂認定他已化為「濤神」（潮水之神），但卻又常在長江、錢塘江、舜江掀起浪濤覆舟溺殺過往旅客，老百姓只好年年在伍員的忌日臨江舉行盛大的紀念活動，並駕龍舟逐潮以祭，後演變成龍舟競賽。

二、屈原投江：

屈原，戰國末期楚國丹陽人，出生在一個貴族家庭裏。青年時代就有著出色的才幹，踏進楚國朝廷不久，便受到賞識，當了戰國時代楚國的三閭大夫，這是僅次於宰相的大官，受到楚懷王的重用，卻也因此引起上官大夫靳尚及令尹子蘭的嫉妒，不斷在楚懷王面前詆毀屈原。屈原提倡要團結其他國家，來抵抗野心很大的秦國。但是楚懷王聽信了小人的讒言，不肯聽從屈原的勸告，結果被騙到秦國深陷囹圄，最後更慘死秦國。

繼位的楚襄王也受到小人挑撥離間，不但沒有聽從屈原明智的勸告，還把他逐出郢都。屈原流落到漢北，鬱鬱不得志，常常獨自在江邊徘徊嘆息。有一天，一位在江邊釣魚的漁夫問他為什麼這麼失意落魄，屈原嘆氣的說：「舉世皆醉唯我獨醒，舉世皆濁唯我獨清。」心中的感嘆和無奈，在話裏表露無疑。

後來，他在心灰意冷之餘，寫下了憂國憂民的《離騷》、《天問》、《九歌》等不朽詩篇，他所寫的「離騷」，充分刻劃一個愛國知識分子的憂愁幽思，是中國文學史上珍貴的詩篇。五月初五這天，在寫下了絕筆作《懷沙》之後，這位懷才不遇的詩人就抱著砂石，自投於汨羅江中，悲壯殉國。

楚國的人民知道這個消息之後，都不約而同的趕到江邊來，想找尋他們所敬愛的屈原，可是一直都找不到屈原的身體。為了不讓水中的魚蝦把屈原的身體吃掉，他們就在江上劃著龍舟、敲鑼打鼓，希望能將魚蝦趕跑，還用粽葉包米飯，作成粽子，投到江餵給魚蝦吃，希望屈原的身體不要受到傷害，相傳，這就是粽子的由來。

三、曹娥投江：

曹娥為東漢時代的孝女，上虞皂湖鄉曹家堡人。父親曹盱駕船在舜江中不幸被江水淹死，不得其屍。年僅14歲的曹娥日夜沿江哭號，找尋父親的屍體，找了17天仍然找不到，於是投江自盡，這天正是五月初五。幾天之後，曹娥的屍體浮出江面，並且還抱著父親的屍體。

後人為紀念曹娥的孝節，在曹娥投江之處興建曹娥廟，她所居住的村鎮改名為曹娥鎮，曹娥殉父之處定名為曹娥江。有些地方習慣在龍舟上供曹娥塑像，就是為了感念她的孝行。

延伸閱讀
穿好幾年「原味二手鞋」開價8888元　網紅挨轟「把粉絲當盤子」怒回擊：不用逼我
奇談／女遭退婚13樓墜下…倒楣小販成「人肉緩衝墊」救了她　燒肉粽事件轟動全台
愛女機車練習場摔車「父怒提國賠」　上千網友看了怒轟：三寶禁止考照

ET快訊
公路總局曝「17條省公路必塞」！　返鄉出遊車潮湧現
快訊／國道1號「3車追撞」！　車流回堵5公里
端午「開運7招」公開　選對時間下半年最旺就是你
南韓8日起「全面解禁」！　未接種疫苗旅客入境免隔離
澎湖集合宅惡火！6人一度困頂樓　1男慘成焦屍
確診兒病逝　媽急問「有無遺言？」原因太心酸
「正妹直播主」被抓姦！　睡同業老公還嗆正宮
波特王權限「被公司踢掉」　落寞認134萬粉專已與他無關

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

返鄉出遊車潮湧現　公路總局曝「17條省公路必塞」

3小客車追撞「車流回堵5公里」　國1湖口路段龜速20多公里

端午五毒日「7大禁忌」勿犯！　4地方先別去

命理師提醒：不能說「端午節快樂」　因為2個悲劇故事

獨／學位≠知識　澳洲27%藥劑師竟認為吃B1可驅蚊

西瓜吃起來沙沙的「和營養有關」！　專家傳授挑選4大原則

獨／吃維他命B1可驅蚊？台大教授親身餵蚊子「證實是騙人」

客人咳嗽喊「剛篩完2條確診」　超商店員怒：多想叫你快滾

死亡數字下真實悲歌！確診兒病逝　媽急問「有無遺言」原因太心酸

國5出遊車潮湧現「時速降至40多公里」　恐塞到下午才紓解

強尼戴普洗刷冤屈贏了！　安珀赫德賠3億悲痛控訴

強尼戴普贏了！判決「一路YES到底」　安珀「慘賠3億」表情逐漸母湯

摩鐵螺絲暗藏針孔偷拍　嗆老闆是檢察官別鬧事

盤點強尼戴普法庭精彩亮點！　「笑場.幹話」嚴肅場合也幽默應對

王心凌清唱《彩虹的微笑》《大眠》　吳謹言模仿秀…遭虧「得閉起耳朵」

李立群慶祝上海解封！　凌晨12點奔劉畊宏家合體跳操

上網找工作遭軟禁斷聯　警攻85大樓救出9肉票

女三寶忘了換檔撞破大門！　借老公車趕上班...又撞一次

汐止情侶切內車道轉彎　被聯結車輾過送醫不治

惡飼主將孕兔「宅配棄養」　志工開箱嚇壞急送醫救治

返鄉出遊車潮湧現　公路總局曝「17條省公路必塞」

3小客車追撞「車流回堵5公里」　國1湖口路段龜速20多公里

端午五毒日「7大禁忌」勿犯！　4地方先別去

命理師提醒：不能說「端午節快樂」　因為2個悲劇故事

獨／學位≠知識　澳洲27%藥劑師竟認為吃B1可驅蚊

西瓜吃起來沙沙的「和營養有關」！　專家傳授挑選4大原則

獨／吃維他命B1可驅蚊？台大教授親身餵蚊子「證實是騙人」

客人咳嗽喊「剛篩完2條確診」　超商店員怒：多想叫你快滾

死亡數字下真實悲歌！確診兒病逝　媽急問「有無遺言」原因太心酸

國5出遊車潮湧現「時速降至40多公里」　恐塞到下午才紓解

大咖歌手驚傳飯店猝死！最後身影「臉色蒼白衝下台」　頭臉冒詭異傷痕

企業界籲放寬商務入境　蘇貞昌：國門開放要視疫情狀況

返鄉出遊車潮湧現　公路總局曝「17條省公路必塞」

蔡其昌特助圖卡未提「校園」蘇貞昌卻護航　「雙方互相了解就好」

西媒爆納達爾每天打麻醉止痛針才上場　今晚拼法網冠軍戰門票

柯文哲批中央設兒童接種站累死三軍　蘇貞昌：防疫當前大家一起合作

烏俄開戰百日「決戰烏東」！俄國強攻頓巴斯　普丁終極野心曝光

台24線雨天落石擋路　三地門警員冒雨交管處理用路人喊讚

錦新大樓「燒肉粽事件」內幕！　1根菸讓她墜樓壓死小販

端節最讚冰Q紅豆鹼粽　觀音區上大里楊媽媽分享撇步

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

生活熱門新聞

忍臭憋氣硬吞！　女優孟若羽揭3種男優超雷

陳時中認：實際確診數多3倍！台大醫曝黑數現實

快訊／台南Josh離婚了！Amber發IG反擊

兒童腦炎怎預防　李秉穎吐4字遭轟爆

恩恩爸求音檔「身心俱疲」：新北市府正常溝通這麼難嗎

疫情再10天翻轉　公衛專家推估總染疫人數

【心內話】翻玩人生拍A片

端午熱爆上看36℃　下波「滯留雷雨」連轟5天

端午連假天氣一覽！下週梅雨再襲

確診兒病逝　媽急問「有無遺言」原因太心酸

端午「開運7招」公開　選對時間下半年最旺就是你

確診解隔「快篩2條線」！陳時中籲僅需做好3件事

政府未購兒童疫苗就與病毒共存　蘆洲3歲童染疫併腦炎離世

200萬元新車熄火修5次　車主怒寫整車咒語

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

葛斯齊認：整個演藝圈只怕「她」

波特王被踢！認百萬粉專：與我無關

抓到了！IP在北市府的網軍是他

葛斯齊曝張穎穎「群組開譙」　汪小菲求饒：再也不聯絡女人

汐止情侶「可怕鬼切」亡！法醫相驗曝死因

國防大學活春宮影像遭側錄外洩　3生下場曝

快訊／41歲張娜拉宣布結婚！男方小6歲

基隆父女家中雙亡　身障女伴屍多天喪命

250人班機失聯　竟是機師睡死

新竹男活活打死他　可憐男送醫竟確診

雨天飛蟻狂竄「放一盆水消滅」一票人做錯GG！

葛斯齊曾揭「雙宋婚禮」內幕

忍臭憋氣硬吞！　女優孟若羽揭3種男優超雷

大三妹「鼻孔爆粉肉團」Google是菜花！室友：我下面也長

陳時中認：實際確診數多3倍！台大醫曝黑數現實

更多

最夯影音

更多
強尼戴普洗刷冤屈贏了！　安珀赫德賠3億悲痛控訴

強尼戴普洗刷冤屈贏了！　安珀赫德賠3億悲痛控訴
強尼戴普贏了！判決「一路YES到底」　安珀「慘賠3億」表情逐漸母湯

強尼戴普贏了！判決「一路YES到底」　安珀「慘賠3億」表情逐漸母湯

摩鐵螺絲暗藏針孔偷拍　嗆老闆是檢察官別鬧事

摩鐵螺絲暗藏針孔偷拍　嗆老闆是檢察官別鬧事

盤點強尼戴普法庭精彩亮點！　「笑場.幹話」嚴肅場合也幽默應對

盤點強尼戴普法庭精彩亮點！　「笑場.幹話」嚴肅場合也幽默應對

王心凌清唱《彩虹的微笑》《大眠》　吳謹言模仿秀…遭虧「得閉起耳朵」

王心凌清唱《彩虹的微笑》《大眠》　吳謹言模仿秀…遭虧「得閉起耳朵」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面