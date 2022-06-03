端午連假今最塞！「國5恐連堵11小時」　國道防6地雷

▲端午連假首日是交通量最大的一天，國道有6大易塞路段。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者李姿慧／台北報導

端午連假今(6/3)開跑，國道預料將有6大易塞地雷路段，其中國5將自凌晨5時就湧現車潮，恐狂堵11小時。

連假首日為端午節(6/3)，將是3天假期中最塞的一天，交通量上看1.3倍，國道預測有6大易塞路段。

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包括國1南下楊梅到新竹、彰化系統到埔鹽系統，國1北上圓山到大華系統，以及國3南下土城到關西、快官到霧峰，和國5南下南港系統到頭城。

▲端午連假首日(6/3)北部國道易塞路段和時段。（圖／高公局提供）

▲端午連假首日(6/3)中部國道易塞路段和時段。（圖／高公局提供）

▲端午連假首日(6/3)南部國道易塞路段和時段。（圖／高公局提供）

其中國5南下預料清晨5時就會有車潮，下午4時後才紓解，國5恐連塞11小時。西部國道車潮則預期將從上午7時後湧現，得到下午後才紓解。

高公局呼籲，西部國道南向用路人建議6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發，若仍必需在今上午出發，建議分流避壅塞，參考過去往花東旅次均較早出發情形，建議往宜蘭旅次於8點過後再出發。

今國道相關疏導措施包括0-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。