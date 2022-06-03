加強稽查死廢畜禽非法流供食用　黃偉哲：讓民眾安心過端午

▲台南市農業局加強稽查死廢畜禽流向，以遏止流用之不法情事，讓市民安心過端午節。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

端午節的到來，國人對於畜禽肉品需求量將大增，為防範死廢畜禽非法流用情事發生，台南市長黃偉哲指示加強稽查死廢畜禽流向，以遏止流用之不法情事，讓市民安心過端午。

農業局在畜牧場端採輔導及查核方式並進，以不定期派員查核畜牧場死廢畜禽處理方式及藉由各畜牧產業團體加以宣導，另每月執行道路攔檢及違法屠宰聯合查緝工作，預防有違規載運死廢畜禽之情事，層層為消費者把關。

農業局長李建裕指出，為杜絕死廢畜禽被非法流用，2022年度農業局將查核1292場畜牧場，畜牧業者應依畜牧法相關規定妥善處理死廢畜禽，並確實填寫及留存化製原料來源單或死廢畜禽數量及處理情形紀錄。死廢畜禽交給化製場委託之化製原料運輸車時，其駕駛應予核對後簽收；這不僅免於自場之死廢畜禽遭人流用的受害情形，並可杜絶弊端，更提升畜牧產業形象，進而降低國人的食肉危害。

同時農業局致力推動強制豬隻死亡保險，結合台南市農會統籌轄內各區農會辦理豬隻死亡保險，透過保險機制，農民投保加上政府補助，只要簽訂死廢畜禽化製合約及負擔些許保險費用，農民飼養或運輸過程死亡的豬隻得以獲得理賠金，分擔農民的飼養風險以及減少生產成本，降低死豬遭不肖廠商非法流入市面的風險。

台南市政府農業局將持續輔導各畜牧業者妥適處理死廢畜禽，勿讓有心人士取用，以確保畜禽產品安全，維護消費者權益。