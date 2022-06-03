先有節還是先有傳說？　9個端午冷知識「最初非良辰吉日」

▲端午節賽龍舟。（圖／翻攝中新網）

記者魏有德／綜合報導

端午節到來，應景美食和過節習俗成為街頭巷尾民眾討論的熱門話題，尤其是端午的起源有紀念屈原或避瘟保健的各種說法，再加上端午節最初曾被視為「不吉祥的日子」，因此，在古時候的人們多會在農曆五月初五到來的時候以「端午安康」取代「節日快樂」。不過，也有專家認為這種說法沒有依據，跟「惡日」也毫無關係。

端午節起源？

端午節的的時間是農歷五月初五。在古漢語中，「端」有開始、初始的意思，「端五」也就是「初五」。描述地方風俗和風土民情的古籍《風土記》中提到，「仲夏端午。端者，初也。」此外，古人用天干地支紀年，農歷第五個月正是「午月」，而午時又被認為是「陽辰」，所以端午也叫「端陽」。

端午節別名？

端午節還有天中節、詩人節、浴蘭節等諸多名稱。其中，端午節是農歷五月五日，五、午同音，五、五相重，又名「重午節」或「重五節」，部分地區稱作「五月節」。

▲端午節製作香包避邪驅瘴。（圖／翻攝中新網）

端午節為紀念屈原而來？

在傳說中，端午節的由來是為了紀念屈原。事實上，在漢魏六朝時期出現「先賢紀念」的概念，當時對端午節的人物紀念各地略呈差異，不過，以紀念屈原的說法在後世流傳最廣。端午節紀念屈原、伍子胥等歷史人物，先有傳說故事還是先有節日，在學術界上仍有爭議。

端午節是「惡日」？

古代醫療條件較差，進入農歷五月氣候開始變炎熱，蚊蠅孳生帶來的百病往往造成古人疫病大流行，因此，古人認為五月是毒月，第五日更是毒月中的毒日或惡日。民俗說法認為，連端午出生的孩子都不吉祥，此外，還有「五月蓋房，令人頭禿」等不好的俗語出現。

不能說端午節快樂？

受古人對端午「惡日」的偏見，認為端午並非良辰吉日，只能祝福別人「端午安康」，而不能說「節日快樂」。有民俗學者認為，這種說法沒什麼依據，跟「惡日」也毫無關係，甚至在中國大陸北方，部分地方的端午還是「小女兒節」，可以互祝快樂。

▲秭歸五彩粽。（圖／翻攝中新網）

粽子的由來？

傳說中，粽子是紀念屈原投汨羅江，民眾為不讓魚蝦吃掉其屍體而做成米糰等，投入江中餵食魚蝦而來。事實上粽子出現的歷史相當悠久，一度稱為角黍，其後出現「蒸裹」、「白玉團」等別名。在餡料上，肉、板栗、紅棗等五花八門，有甜有鹹，尤其在宋朝，人們把果品也包入粽子，十分可口。

端午節應景美食？

粽子是人們熟知的端午節必備食物。在大陸各地，還有煮好的大蒜蛋、打糕，黃瓜、黃鱔、黃魚、鹹鴨蛋黃及雄黃酒組成的「五黃」。在江蘇高郵一帶的人們，喜歡在端午時吃「十二紅」，指的是油爆蝦、炒紅莧菜、朱砂豆腐等；還有部分地區要吃「五毒餅」，五毒餅是一種酥皮點心，蓋有紅戳，做成蠍子、蜘蛛等「五毒」的造型。

綁五色線的作用？

端午節除賽龍舟、掛艾草菖蒲、拜神祭祖、打午時水、放紙鳶（風箏）、佩香包等為人熟知，還有給小朋友手腕上繫上五色線的習俗，稱為「端午索」或「長壽線」，也有不少地方在端午節用艾草、菖蒲製作成人形「吸收毒氣」，有祛病避邪、祈求平安的寓意。

▲江南傳統五黃宴。（圖／翻攝中新網）

如何避五毒？

五毒即為蛇、蠍子、蜈蚣、壁虎及蟾蜍，古時候人們為了避開夏天五種毒蟲的叮咬，喝雄黃酒成為一種風氣，還有的地方在端午節時把「五毒」做成剪紙，貼在門窗、牆上，或者繫在兒童手臂上；也有地方將剪紙剪成「五毒」造型的葫蘆，寓意用葫蘆「鎮住」五毒。

端午節小孩玩什麼？

古時候沒有手機、電腦，小孩在端午節慶時會玩一種叫做「鬥草」的遊戲，玩法有兩種，一種互以草名對答，對不上為輸；一種比試草的韌性，堅韌者贏。此外，宋代也流行射柳和打馬球，宋明以後，端午節親友間除互贈粽子、香包外，還會以扇子為節禮。