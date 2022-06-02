　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新竹男隨機殺人！狂追100m活活打死他　可憐男送醫竟確診

▲醉男隨機攻擊奪命！他宿街頭慘被石塊砸爆頭慘死　路人直擊嚇壞。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲陳姓街友被呂姓男子無故打死。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力、鄒鎮宇／新竹報導

新竹縣竹東鎮36歲呂姓男子１日晚上行經竹東市場時，疑似心情不好，突然攻擊坐在路邊的60多歲陳姓街友，沿路追打、拖行100多公尺，以手、腳及石頭將陳男打死。警方獲報到場，立刻將陳男送醫，急救後仍不治，就醫過程中也發現陳男確診，詳細死因仍待釐清。

警方調查，呂男喝完酒疑似心情不好，突然對陳男拳打腳踢，陳男無力還擊馬上逃跑。呂男見狀，拿起路邊的石頭追打，還將倒地的陳男拖到河堤盡頭，並用腳猛踹頭部，被附近的攤商目睹行兇過程。

▲▼醉男隨機攻擊奪命！他宿街頭慘被石塊砸爆頭慘死　路人直擊嚇壞。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲呂男酒醒後，忘記自己做過什麼。（圖／記者陳凱力翻攝）

警方獲報抵達，發現陳男全身是血，倒臥在地上，立刻將其送醫。沒想到，送醫急救時按流程採檢，才發現陳男確診，但陳男詳細死因仍待法醫相驗，遺體相驗完會依程序火化。

據悉，陳姓男子並非社會處造冊名單內的街友，他在竹東有居所，不過仍喜歡露宿街頭，當日疑似按習慣在街邊遊蕩準備休息，初步瞭解陳呂兩人並不相識，究竟呂男為何突然起殺機也令警方想不透。

警方表示，呂男酒醒後面對警方訊問仍一問三不知，兩人是否認識、有無其他冤恨、殺人動機等，都待了解中，全案依殺人罪嫌移送偵辦。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
葛斯齊曝張穎穎「群組開譙」！汪小菲求饒：再也不聯絡女人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新竹男隨機殺人！狂追100m活活打死他　可憐男送醫竟確診

台中自訂獎勵第一線防疫人員居隔　嚴審至今僅發出24萬元

三重保全宿舍內「被砍手腳」噴血命危　凶手情緒激動：他先動手的

快訊／抓到了！三重血案男「持刀捅人」動機曝　逃亡4hrs板橋落網　

汐止情侶「可怕鬼切」亡！緊緊環抱1秒遭輾　法醫相驗曝死因

恩恩爸不滿「消防局只給譯文」　119執勤員發文揭真正原因

快訊／基隆雙屍命案！父女陳屍房內多日飄異味　鄰居嚇急報警

涉吞畢聯172萬前會長消失　興大曝學生選項：集結剩下押金告他

台中女違停嗆警「看品牌開單」！找議員幫喬900元罰單被酸爆

台中兒開iPad做英聽測驗　意外曝光媽媽偷吃小王「鹹濕對話」

強尼戴普洗刷冤屈贏了！　安珀赫德賠3億悲痛控訴

摩鐵螺絲暗藏針孔偷拍　嗆老闆是檢察官別鬧事

強尼戴普贏了！判決「一路YES到底」　安珀「慘賠3億」表情逐漸母湯

女駕駛疑滑手機險擊落騎士　被理論反質疑：這汽車道吧

李立群慶祝上海解封！　凌晨12點奔劉畊宏家合體跳操

王心凌清唱《彩虹的微笑》《大眠》　吳謹言模仿秀…遭虧「得閉起耳朵」

女三寶忘了換檔撞破大門！　借老公車趕上班...又撞一次

汐止情侶切內車道轉彎　被聯結車輾過送醫不治

上網找工作遭軟禁斷聯　警攻85大樓救出9肉票

兇吉了！亂咬衛生紙被罵　下秒直接變臉：不要惹我

新竹男隨機殺人！狂追100m活活打死他　可憐男送醫竟確診

台中自訂獎勵第一線防疫人員居隔　嚴審至今僅發出24萬元

三重保全宿舍內「被砍手腳」噴血命危　凶手情緒激動：他先動手的

快訊／抓到了！三重血案男「持刀捅人」動機曝　逃亡4hrs板橋落網　

汐止情侶「可怕鬼切」亡！緊緊環抱1秒遭輾　法醫相驗曝死因

恩恩爸不滿「消防局只給譯文」　119執勤員發文揭真正原因

快訊／基隆雙屍命案！父女陳屍房內多日飄異味　鄰居嚇急報警

涉吞畢聯172萬前會長消失　興大曝學生選項：集結剩下押金告他

台中女違停嗆警「看品牌開單」！找議員幫喬900元罰單被酸爆

台中兒開iPad做英聽測驗　意外曝光媽媽偷吃小王「鹹濕對話」

史庫水太犯規！「反骨女神」艾瑞絲掉出屁股蛋　網噴鼻血

出道21年不裝了！Twins收工秒變臉　網笑：表情太真實

化妝師幫修眉被撞到…阿喜卸妝「整片不見了」尖叫！　慘狀笑到哭

立陶宛人民「捐款1.8億」幫烏克蘭買TB-2　土耳其：無人機免費

北藝中心連續2個月「巨球投影」！劍潭站直達場館「連通道」啟用

樂天疫情後首日復賽　狂威本季首戰兄弟！強碰德保拉

勇士、塞爾提克得分主力皆自家培養　柯爾點出兩隊最棒共通點

全場球迷喊他MVP　胡瓏貿：週六盡全力拿下

吃一顆北部粽要跑63分才能消耗！營養師教你吃粽不怕重

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

社會熱門新聞

汐止情侶「可怕鬼切」亡！法醫相驗曝死因

國防大學活春宮影像遭側錄外洩　3生下場曝

新竹男活活打死他　可憐男送醫竟確診

父女陳屍房內多日飄異味　鄰居嚇急報警

全台首設「機車道」區間測速　限速40公里

恩恩爸不滿消防局只給譯文　119執勤員貼文指出真正原因

台中兒做英聽線上測驗　抓包媽媽偷吃小王

三重保全宿舍內被砍命危　凶手被逮情緒激動

台中女違停嗆警看品牌開單！秒遭網酸爆

她「被辦完事」後陪逛夜市　他挨告性侵傻眼

抓到了！談判不成狠刺對方腹部　三重狠男板橋落網　

鳳梨12年前是車手　被判刑1年6月

病患急症缺氧成植物人　女醫溜班代價曝

按摩師見OL睡著竟摸陰吐舌　她驚醒慘被壓床性侵

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

葛斯齊認：整個演藝圈只怕「她」

葛斯齊曝張穎穎「群組開譙」　汪小菲求饒：再也不聯絡女人

汐止情侶「可怕鬼切」亡！法醫相驗曝死因

國防大學活春宮影像遭側錄外洩　3生下場曝

抓到了！IP在北市府的網軍是他

新竹男活活打死他　可憐男送醫竟確診

父女陳屍房內多日飄異味　鄰居嚇急報警

250人班機失聯　竟是機師睡死

葛斯齊曾揭「雙宋婚禮」內幕

波特王被踢！認百萬粉專：與我無關

大三妹「鼻孔爆粉肉團」Google是菜花！室友：我下面也長

恩恩爸爸為何不能帶走錄音檔？　原來卡在「政府資訊公開法」

正妹每天走1萬步還上健身房　睡夢中猝死

老公開「房地贈與」借2千萬幫還款　妻偷偷不登記！七期百坪透天淪法拍

全台首設「機車道」區間測速　限速40公里

更多

最夯影音

更多
強尼戴普洗刷冤屈贏了！　安珀赫德賠3億悲痛控訴

強尼戴普洗刷冤屈贏了！　安珀赫德賠3億悲痛控訴
摩鐵螺絲暗藏針孔偷拍　嗆老闆是檢察官別鬧事

摩鐵螺絲暗藏針孔偷拍　嗆老闆是檢察官別鬧事

強尼戴普贏了！判決「一路YES到底」　安珀「慘賠3億」表情逐漸母湯

強尼戴普贏了！判決「一路YES到底」　安珀「慘賠3億」表情逐漸母湯

女駕駛疑滑手機險擊落騎士　被理論反質疑：這汽車道吧

女駕駛疑滑手機險擊落騎士　被理論反質疑：這汽車道吧

李立群慶祝上海解封！　凌晨12點奔劉畊宏家合體跳操

李立群慶祝上海解封！　凌晨12點奔劉畊宏家合體跳操

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面