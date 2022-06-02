新竹男隨機殺人！狂追100m活活打死他　可憐男送醫竟確診

▲陳姓街友被呂姓男子無故打死。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力、鄒鎮宇／新竹報導

新竹縣竹東鎮36歲呂姓男子１日晚上行經竹東市場時，疑似心情不好，突然攻擊坐在路邊的60多歲陳姓街友，沿路追打、拖行100多公尺，以手、腳及石頭將陳男打死。警方獲報到場，立刻將陳男送醫，急救後仍不治，就醫過程中也發現陳男確診，詳細死因仍待釐清。

警方調查，呂男喝完酒疑似心情不好，突然對陳男拳打腳踢，陳男無力還擊馬上逃跑。呂男見狀，拿起路邊的石頭追打，還將倒地的陳男拖到河堤盡頭，並用腳猛踹頭部，被附近的攤商目睹行兇過程。

▲呂男酒醒後，忘記自己做過什麼。（圖／記者陳凱力翻攝）



警方獲報抵達，發現陳男全身是血，倒臥在地上，立刻將其送醫。沒想到，送醫急救時按流程採檢，才發現陳男確診，但陳男詳細死因仍待法醫相驗，遺體相驗完會依程序火化。

據悉，陳姓男子並非社會處造冊名單內的街友，他在竹東有居所，不過仍喜歡露宿街頭，當日疑似按習慣在街邊遊蕩準備休息，初步瞭解陳呂兩人並不相識，究竟呂男為何突然起殺機也令警方想不透。

警方表示，呂男酒醒後面對警方訊問仍一問三不知，兩人是否認識、有無其他冤恨、殺人動機等，都待了解中，全案依殺人罪嫌移送偵辦。

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