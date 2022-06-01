更新家電趁現在！618購物節優惠爆棚快來當哈根達斯富翁

▲富及第「618放價超夏趴」購買指定商品送超商禮券，加碼再抽哈根達斯。（圖／翻攝自富及第官網）



消費中心／綜合報導

迎來豔陽高照的夏季，盛夏來臨之前，各電商平台都趁著618購物節推出不少優惠，讓消費者可以買好買滿，富及第「618放價鈔夏趴」活動期間6/1～6/30，購買指定家電就送7-11超商電子券或通路幣，加碼免登記再抽6名哈根達斯冰淇淋2000元即享券，讓你清涼又消暑。

▲富及第靜電集塵智慧型清淨機。（圖／翻攝自富及第官網）



▲美型外觀融入家庭擺設。（圖／翻攝自「小胖盈的花椒人蔘」）



疫情難測，許多人都抱持著「沒事少出門」的想法，在家裡的時間越來越長，加上許多學校改為遠端教學，家長們勢必得在家裡陪伴孩子，對居家環境當然也更加重視，空氣清淨機是是首要必備！富及第靜電集塵智慧型清淨機主打可靜電集塵，負離子中和沉落並有五層過濾，產品說明指出，初效濾網可過濾毛髮及細屑、靜電集塵器可過濾PM2.5微粒，還有甲醛濾網、VOC濾網及臭氧濾網，將懸浮物和異味一網打盡，讓全家人更安心。特殊的窄身設計搭配腳輪，不管走到家中什麼空間都可以輕鬆移動，美型的鏡面黑色外觀就如同高質感擺設，更有兩段式睡眠模式，面板亮度可依照睡眠習慣調整成亮度減半或全暗，貼心設計不怕影響睡眠。

▲富及第Wi-Fi智能變頻洗脫烘滾筒洗衣機急速洗脫烘2.0。（圖／翻攝自富及第官網）



▲不裝洗衣袋，襯衫也不會皺巴巴。（圖／翻攝自「阿云帶你遊逮丸」）



台灣濕熱的氣候每到夏天都會令人汗流浹背，尤其有小孩子的家庭，一整天下來要換上好幾件衣服，光是洗衣服曬衣服就令人心累，富及第Wi-Fi智能變頻洗脫烘滾筒洗衣機急速洗脫烘2.0，最快只要60分鐘就可以完成，可自訂水溫清洗，讓你依照衣物髒汙程度設定，溫水洗功能瓦解皮脂清洗效果、高溫洗讓塵蟎無所遁形、高溫煮可消除不耐高溫的病毒細菌，加上18種實用洗程如：嬰孩衣物、精緻衣物、羊毛⋯⋯等，洗脫烘一條龍，不再因為洗衣曬衣耗掉一整天，清新脫臭防皺功能就算忘記取衣也不會發臭，還能維持衣物蓬鬆，根本居家神隊友。富及第Wi-Fi智能變頻洗脫烘滾筒洗衣機急速洗脫烘2.0還有兒童鎖，可防止兒童亂按或不小心引起錯誤操作，讓瑣事一堆的家長更放心。

▲富及第低溫無霜冷凍櫃。（圖／翻攝自富及第官網）



▲直立窄身設計更省空間。（圖／翻攝自「史努比遊樂園」）



對於常常下廚的人來說，待在家裡更是訓練廚藝的好時機，要能做出美味的料理，正確存放食材也相當關鍵，富及第低溫無霜冷凍櫃有感應式低溫化霜技術，還可以急速降溫、快速冷凍保鮮，讓採買回來的食材維持新鮮狀態，內有多達20道風口，可以維持內部均溫，在開關門之後都能有效快速降溫，多元收納系統滿足各種存放需求，炎炎夏日家中一定要囤一些冰品，有了冷凍櫃就可以一次買足！

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