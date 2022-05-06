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母親節送家電好禮！大同滿額抽購物金、換限量電鍋盒玩

▲轉型掀起新時尚旋風！　「大同3C家電品牌館」質感爆棚。（圖／記者謝婷婷攝）

▲大同3C家電品項豐富，滿足民眾的母親節送禮需求。（圖／記者謝婷婷攝）

消費中心／綜合報導

母親節即將到來，亦適逢時序入夏，天氣愈來愈熱，不妨趁此時添購空調、電扇，營造一個最清涼舒適的家，隨時讓辛苦操持家務的老媽放鬆一下，再送上貼心家電照顧媽媽的日常所需，只要老媽開心就是全家人最大的幸福。家電通路大同3C祭出多樣孝親好禮，眾多商品下殺有感折扣；炎夏必備家電空調則推出超優惠方案：「買指定空調直接送液晶、買指定品牌空調獨家送好禮」的超有感優惠；在充滿愛的五月，更給出滿滿誠意回饋－－即日起至大同3C門市消費滿5千元週週抽萬元購物金，總金額30萬等你拿！另外，最近在模型收藏玩家間話題討論度超高的「迷你大同電鍋盒玩」，也已在全台大同3C直營門市及e同購開放限量換購/加購，購物還能把療癒小物帶回家。

▲▼大同3C。（圖／記者周宸亘攝）

▲家電通路大同3C五月為愛送幸福，眾多炎夏必備商品折扣超殺。（圖／記者周宸亘攝）

這個母親節，大同3C精選備妥多款貼心家電，要讓媽媽的生活來點不一樣的，天天過得更chill、更有趣，像是能變化出多種美味創意料理的氣炸烤箱、呵護阿母柔嫩雙手的洗碗機、擁有舒爽按摩效果的筋膜槍等，通通都在五月活動期間享有限定超殺價格，不只能向母親好好表達心意，還能輕鬆守住荷包。大同3C五月更是祭出超狂的30萬購物金回饋，只要消費滿5千元，就有機會獲得購物金，將於每週抽出15名幸運的消費者，每人能獲得5000購物金，且購物金沒有使用限制、無使用期限，民眾拿到後即可以隨心自由運用。

超強優惠讓你心動就想馬上行動，但卡在母親節無法回家陪老媽嗎？大同3C貼心沒有極限，活動期間小家電消費滿5千元，就提供免費甲地購、乙地送服務，傳遞愛意最即時。快搶先看線上DM（https://lihi1.com/9vBGn），搞定母親節禮物還有30萬元購物金等你抽，想當幸運兒就趁現在。

▲▼大同3C,母親節,空調,電扇,抽獎,購物金,電鍋,盒玩。（圖／大同3C提供）

▲大同3C母親節五月推出消費滿額抽購物金期間限定活動。（圖／大同3C提供）

隨著氣溫愈來愈高，喚醒去年夏天熱到滿身大汗的慘痛回憶，今年家中的電風扇、冷氣必須準備好！汰換空調應對炎夏熱浪，大同3C五月不只集結大同、台灣三洋、富士通、三菱電機、Panasonic等知名品牌空調，還獨家加贈涼風扇、吸塵器等超值家電，富士通、三菱電機更有現折2000元優惠！大同3C針對愛的五月更是「涼馨」回饋消費者，推出買指定空調（R-362DDHN/FT-362DDSN、R-362DDHN/FT-362DDHN）就送液晶的超殺優惠－－活動期間會員限定價31,900元，買再送大同42吋液晶（TA-ST4200A），數量有限，要搶手腳要快。

▲▼ 大同 。（圖／大同提供）

▲▼大同3C五月活動期間買指定空調就送液晶，其他空調品牌亦有優惠。（圖／記者周宸亘、謝婷婷攝）

▲▼ 大同 。（圖／大同提供）

說起大同最廣為人知的家用電器之一，非「大同電鍋」莫屬，不僅實用獲得好口碑，經典復古的外型更是激起不少人的收藏慾，大同公司聽見大家的心聲，與日本玩具公司Kenelephant合作推出「迷你大同電鍋盒玩」，所有內容物等比微型縮放，除了電鍋還附上迷你電鍋料理食譜書，全系列共6款，其中包含「隨機」附送的隱藏版LUCKY ITEM迷你肉包，超精緻又卡哇依的迷你盒玩，神還原台灣人歷久不衰的廚房神器，目前已正式在全台大同3C直營門市及網路商城e同購開放換購與加購，速速入手開箱讓其他收藏玩家羨慕。

▲▼大同3C,母親節,空調,電扇,抽獎,購物金,電鍋,盒玩。（圖／大同3C提供）

▲精緻又可愛的大同電鍋盒玩只在大同3C門市換購/加購。（圖／大同3C提供）

▶看看哪家大同3C門市離你最近：https://lihi1.com/GwVIV

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大同3C母親節空調電扇抽獎購物金電鍋盒玩

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