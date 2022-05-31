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日本買不到冰箱、洗衣機！家電大缺貨原因曝光　專家：難恢復正常

▲▼日本家電販售。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本從5月開始出現家電供應短缺的狀況。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

日本從5月開始出現家電供應短缺的狀況，包含微波爐、冰箱和洗衣機都要等待8月，甚至更久的時間才能交貨。日媒分析指出，主要是受到全球晶片供應短缺，還有中國大陸「清零封鎖」政策影響，才導致供應鏈出現問題，只要北京當局繼續實施清零，就難以恢復正常。

根據《日經亞洲》報導，日本東京電器從5月開始出現缺貨狀況，其中洗衣機供不應求狀況嚴重，缺貨率高達70％，包含日立、夏普等廠牌的洗衣機在內，預計得等到8月甚至更久之後才能交貨。

此外，冰箱的缺貨率約在30％，但隨著部分冷氣出現晶片短缺的情況，在天氣逐漸變熱的影響下，缺貨問題可能會更加嚴重，且缺貨問題不只在新訂單上，部分損壞商品也因為零件短缺而無法維修。

日本當地電器零售商指出，「上海封城的影響很大，供應鏈似乎仍處於混亂狀態。」自4月底以來，日立已經暫停了部分型號洗衣機的販售，主因是中國延遲交付零件，影響到日本工廠生產：三菱則延後推出新商品，「上海供應商的零件已經延後交付，我們無法生產足夠數量的產品。」

松下電器（Panasonic）自4月中旬開始，暫停靜岡縣工廠生產部分型號洗衣機，原因是其在中國生產零件的供應廠關閉，目前松下電器位於上海的工廠也關閉。

上海預計從6月1日開始解封，但由於中國大陸堅持清零政策，所以供應鏈中斷的問題可能持續。研究公司Teikoku Databank的一項調查顯示，有48%的日本企業認為，中國的封鎖將產生負面影響。

日本綜合研究所（Japan research Institute）高級研究員三浦雄治（Yuji Miura）表示，只要中國政府繼續實施清零政策，供應鏈就不可能恢復正常，「企業需要識別中國的風險，包括供應鏈末端的風險，並確保在緊急情況下的替代採購和生產來源，現在不同城市仍有可能出現中斷問題。」

 

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