快訊／校園單日+7168！學生確診總數逾21.7萬　6321所園校停課

▲今天校園新增7168例確診。（圖／台科大提供）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續延燒全台，校園確診數則略有下滑現象，根據教育部今（2日）傍晚公布最新統計資料，截至今天下午為止，校園新增7168例確診，除3例為境外生，其餘7165例全都是本土學生，學生累計確診總數來到21.7萬例，而光是國小學生就超過7.6萬例確診；另因疫情關係，全台22縣市共6321所園校停課，較昨天減少83所園校。

根據教育部統計，從今年元旦到今天為止，校園確診數為21萬7342例，較昨天新增7168例，但單日新增數已經比昨天7760例略降，今天新增7168例中，3例為境外生，其餘全部都是本土學生，也讓本土生確診總數來到21萬6685例，而本土生新增7165例確診，包括大專校院新增1008例、高中1032例、國中972例、小學生2631例、幼兒園1522例；境外生今天新增3例，累計確診總數來到657例。

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▲今天校園新增7168例確診。（圖／教育部提供）

此外，疫情延燒也讓各級學校紛紛停課因應，根據教育部統計，截至今天下午3時為止，全台22縣市、6321所園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），較昨天減少83所園校。

若進一部細分，教育部表示，今天共有5714所園校採「全校」暫停實體課程，比昨天減少83所，包含幼兒園2192所、國小2392、國中 673校、高級中等學校328校、大專校院129校；另有607所園校採「部分班級」暫停實體課程，則和昨天一樣，包含幼兒園345所、國小 115校、國中73校、高級中等學校 56校、大專校院18校。