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去年禁取「午時水」　八卦山清水岩寺甘露泉明天11時開放

▲彰化社頭清水岩寺民眾取甘露泉。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化社頭清水岩寺民眾取甘露泉。（資料圖／陳慶福提供）

記者唐詠絮／彰化報導

八卦山清水岩寺的「甘露泉」，與彰化市「紅毛井」並列彰化2大湧泉，而甘露泉在290年前建寺前就有了，每年在端午節，帶桶子取水排隊的人群更從八卦山上排到山下，去年因雨水少，再加上疫情嚴重三級警戒，因此寺方貼上封條不開放取「午時水」，今年有不少民眾敲碗期待，總幹事陳慶福也正式宣布，3日上午11點午時準時開放。

▲彰化社頭清水岩寺民眾取甘露泉。（圖／ETtoday資料照）

▲清水岩寺去年貼封條禁止民眾取用午時水。（圖／ETtoday資料照）

甘露湧泉，泉水水質清澈口感甘甜，不少民眾經常上山取水，尤其八卦山上龍眼花大爆發，養蜂人帶著蜂箱上山取花蜜，蜜蜂也相對增多，去年還因為沒下雨，湧入一大群小蜜蜂也圍著石臼排排站喝水，奇異的景象令許多遊客嘖嘖稱奇。

▲彰化社頭清水岩寺民眾取甘露泉。（圖／ETtoday資料照）

▲去年甘露泉出現小蜜蜂口渴也搶喝甘露泉的神奇景象。（圖／ETtoday資料照）

陳慶福說，「甘露泉」平常就有不少人帶著桶子前來取水，最近湧泉出水量大增，去年因為疫情嚴峻，貼上封條不少人因此失望，明天正逢端午節，上午11點(午時)民眾可以前來取午時水，但仍需戴口罩、保持社交距離，也祝福民眾大家平安。

▲彰化社頭清水岩寺民眾取甘露泉。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化社頭清水岩寺甘露泉，是彰化兩大湧泉之一。（圖／ETtoday資料照）

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