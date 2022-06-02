陸：堅決反對「台美21世紀貿易倡議」　美方應恪守一個中國原則

▲「台美21世紀貿易倡議」透過視訊跨海啟動。（圖／翻攝自United States Trade Representative推特）



記者蔡紹堅／綜合報導

「台美21世紀貿易倡議」6月1日跨海啟動，首次會議將於本月底在華府登場。對此，中國大陸商務部2日表示，中方堅決反對「台美21世紀貿易倡議」，美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定。

大陸商務部新聞發言人高峰在新聞發布會上被問到相關問題，他指出，「我們注意到，美方與中國台灣地區宣布啟動所謂『美台21世紀貿易倡議』。中方對此堅決反對。」

高峰強調，台灣問題事關中方核心利益，「一個中國原則是中國台灣地區參與對外經濟合作的前提。中方一貫反對任何國家與中國台灣地區發生任何形式的官方往來，包括商簽任何具有主權意涵和官方性質的經貿協定。」

高峰還說，美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，遵守國際法和國際關係基本準則，慎重處理與台經貿關係，防止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，「這事關中美關係大局和世界和平、穩定與繁榮。」

▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）



大陸外交部發言人趙立堅也在例行記者會上表示，中方一貫堅決反對建交國與台灣進行任何形式的官方往來，包括商簽具有主權意涵和官方性質的協定，「近期，美方在台灣問題上動作頻頻，伎倆不斷，議員訪台也好、貿易對話也罷，實際上都是違反一個中國原則，為『台獨』分裂勢力撐腰打氣，攪亂台海和平穩定。」

趙立堅指出，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，這是國際社會共識，更是美方在中美三個聯合公報中作出的鄭重承諾，「美方執意打台灣牌，只會將中美關係帶入危險境地。」

趙立堅強調，美方應該恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止任何形式的美台官方往來，停止與台灣商簽具有主權意涵和官方性質的協定，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，「我們也要正告民進黨當局，趁早打消倚美『謀獨』的算計，否則他們跳得越高，摔得越慘。」