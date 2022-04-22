北市中學生下周免到校　27所高中分科模擬考延到5月初

▲北市中學生下週免到校，原定高中分科測驗模擬考也延後，圖為之前柯文哲視察遠距教學演練。（圖／台北市政府提供）

記者許敏溶／台北報導

本土疫情大爆發，台北市政府今（22日）宣布，下周一（25日）至周五（29日），台北市國高中職全面進行大規模的遠距線上教學演練，但9年級與高中職三年級因為接近大考，校方可自行決議是否維持實體上課，更傳出原訂下週四、五舉行的全北市27所公立高中分科模擬考，將統一延後到5月9、10日舉行。

為避免嚴重特殊傳染性肺炎快速擴散，並激勵各校師生熟悉線上教學模式，北市府今天宣布，公私立國中、高中職下週一到週五以實施居家線上教學演練為原則。

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不過，受到市府宣布下週中學全面採取遠距線上教學演練，傳出原訂下週四、五舉行的全台北市27所公立高中分科模擬考試，將統一延後到5月9、10日舉行，同時因應即將到來的統測、國中教育會考與分科測驗，校方可自行決議9年級與高中職三年級是否維持實體上課。

成功高中校長孫明峯則證實，因為北市宣布要在下週全面採取遠距線上教學演練，今早在北市高中已經達成共識，原訂下週四、五舉行的全北市27所公立高中分科模擬考，統一延後到5月9、10日舉行。

教育局指出，公立高中分科模擬考是否延後不在教育局權責範圍，教育局尊重學校決定，若在下週舉行遠距線上教學演練期間，校方要辦理實體課程，則要召開課發會凝聚共識並研訂相關措施，並以全校全年級或班級為單位實施實體課程。