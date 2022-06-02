傳iPhone 14入門款無緣新晶片　調查機構：僅有Pro以上機型配備A16

▲iPhone 14入門款可能沿用去年晶片。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

根據研究公司TrendForce報告指出，蘋果的下一代A16 晶片將專屬於iPhone 14 Pro 和iPhone 14 Pro Max。TrendForce 在關於智慧手機生產的報告中簡要提到，蘋果計劃在2022 年下半年推出四款新的iPhone 14 機型，但表示只有Pro 機型將配備蘋果最新的處理器。

該報告與天風國際分析師郭明錤分享訊息相同，他在 3 月時也指出只有 iPhone 14 Pro 系列機型將配備 A16 晶片，iPhone 14 和iPhone 14 Max 機型仍配備 A15 晶片。彭博社記者Mark Gurman 在4 月份時事通訊中，也有提到 iPhone 14 機型可能會使用去年的A15 或更新版的A15。

Mark Gurman 表示，除了試圖讓 Pro 系列脫穎而出之外，持續的晶片短缺可能導致蘋果決定將最新款的晶片限制在 iPhone 14 Pro 機型上。這與蘋果目前為所有旗艦 iPhone 配備相同晶片的策略不同。例如 iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro 和iPhone 13 Pro Max 都配備了A15 晶片。