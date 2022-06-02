英女王登基70週年！舉國連放4天假歡慶白金禧　最新官方照搶先看

▲英女王登基70年的最新官方照片。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

英國在6月2日歡慶英女王伊麗莎白二世登基70週年之際，白金漢宮也分享了女王最新的官方照片，而女王則向所有出席她登基70年白金禧慶況活動的人表示感謝，同時還希望人們可以在這幾天回顧她過去70年來的所有成就，並充滿信心和熱情地展望未來。

綜合英媒報導，英女王的新照片是由肯特（Kent）攝影師麥凱尼（Ranald Mackechnie），在溫莎堡的女王私人公寓維多利亞前庭所攝。那是英女王最喜歡的居住地，因為她的少女時代曾在那裡度過了許多快樂的時光。

照片中，96歲的女王坐在窗台邊，身上則穿著御用設計師凱利（（Mary Angela Kelly））設計的藍色連衣裙和長外套，衣領和飾邊都鑲有珍珠和鑽石，全身散發著高貴端莊的氣質。為了歡慶英女王登基70週年，英國自6月2日起，全國連放4天假，並在全國與英聯邦舉行白金禧慶況活動。

▲為了歡慶英女王登基70週年，英國自6月2日起，一連4天舉行白金禧慶況活動。（圖／路透）

女王在活動前發布聲明，向所有出席她登基70年白金禧慶況活動的人表示感謝，「我知道，這些喜慶的日子會留下許多美好的回憶，而人們對我的善意也在持續鼓舞我前進。我希望接下來這幾天能夠呈現出我過去70年來的所有成就，並充滿信心和熱情地展望未來」。

高齡96歲的英女王是世上迄今在位時間第三長的君主，同時也是英國史上在位時間最長的君主。自1952年登基至今已70年的女王，是英國史上第一位慶祝白金禧的君主。