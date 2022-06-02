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僅通聯逐字！恩恩爸無奈「音檔呢？」　新北：涉及個資不能公開

記者崔至雲／台北報導

新北市中和區2歲男童恩恩上個月染疫病逝，恩恩爸爸要求調閱當時的通聯紀錄。新北市在今天上午9點已將資料以雙掛號郵件寄出。但恩恩爸爸稍早無奈發文指出，他不能理解，為何一直不能提供音檔？語氣顯得相當無奈。新北消防局長黃德清則回應表示，119報案電話涉及個資問題，過去類似陳情案件，都是以在現場聽取作為原則。

▲▼中和2歲童確診苦等81分等無救護車病逝，恩恩爸淚求通聯記錄要真相。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲中和2歲童確診苦等81分等無救護車病逝，恩恩爸淚求通聯記錄要真相。（圖／翻攝自當事人臉書）

恩恩爸爸表示，他昨天看到衛生局陳潤秋局長說「資料已經準備好」，就決定今天要北上親自拿資料，結果市府今日一早表示，已經用雙掛號寄出，讓恩恩爸爸很無奈，「我想表達，我無法理解為什麼不讓我在新北市政府大樓領取資料，並確認資料是不是我要求的？」

恩恩爸爸指出，「對我來說最重要的是，錄音檔是我和太太心碎時刻的紀錄，我想保險一點，覺得親自拿最安心。」所以他不能理解，為何副局長一直沒有明說資料內容到底是什麼、有沒有最重要的錄音檔？且對方電話一直呈現無法撥通的狀態，最後直嘆「可能要等我收到郵寄之後，再能了解是否有錄音檔。」

黃德清稍早提到，一早已寄出10幾頁逐字譯文就是當日5通報案電話詳細逐字內容，可以很清楚顯現當時報案相關資訊，如恩爸有疑慮，會派專人把資料送過去，讓他當面聽取。

至於為何提供逐字譯文而不是音檔？黃德清表示，因為119報案電話本身涉及雙方個資問題，過去除司法單位調閱，一般碰到類似陳情案件，都是經過雙方當事人，即打電話的人與受理人同意下在現場聽取作為原則。 

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關鍵字：

通聯新北個資

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