熊抱夜歸女又掐胸！遭逮辯「認錯人」…19歲色男下場出爐

▲洪男在夜市連續對2名女子襲臀、熊抱夜歸女子還摸胸，遭法院依性騷擾罪判拘役55日。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡怡萍／台東報導

一名19歲超商洪姓男員工，連續2天趁著夜市人潮眾多擁擠、用手撫摸陌生女子臀部，又對夜歸女子從後熊抱，女子驚叫向附近住戶求救，洪男被抓還辯稱「認錯人」；並曾經因借機車練習遭拒，嗆母「我得不到的就要毀掉它」、「先去放火燒老家」，令母親害怕申請保護令。台東地院分別依性騷擾罪處洪男拘役55日、違反保護令處拘役95日，不得上訴。

判決書指出，19歲洪姓男子在便利商店工作，平常精神健康狀況不佳，他2020年9月17日晚上跑到台東觀光夜市內，趁人潮眾多，撫摸前方陌生女子臀部，他食髓知味，隔天又到同樣地點對另一名無辜女子襲臀。

此外，洪又在一名女子凌晨返家路上，從後方熊抱對方、摸胸得逞，女子驚慌大叫、並騎車到附近向住戶求救，熱心民眾得知有狼跑出門抓人，洪男還表示因為「認錯人了」，並在等待警方到場時趁隙逃走。

洪男荒唐行徑不只如此，他2021年4月間曾經向媽媽借機車練習被拒，就出言恐嚇媽媽「我得不到的，我就要毀掉它」，也傳訊給爸爸「我會殺了你」、「我先去放火燒老家」，讓父母非常擔心害怕而申請保護令，洪竟更為惱火，將緊急保護令「燒毀」後又亂砸酒瓶，大鬧家中。

洪男因違反保護令遭檢警偵辦，受性騷擾的多位女子也因感到非常噁心、痛苦，對洪提出告訴，台東地院審後論罪科刑，又被害女子不願原諒，洪男也否認部分犯行，依性騷擾罪處拘役55日；另外違反保護令處95日，皆可易科罰金，全案定讞。