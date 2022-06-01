彰投唯一火化場遭黑衣人封門！業者嚇到停業　每天百具遺體難進爐

▲集集火化場公告將於7月1日起暫停營業。（圖／翻攝「能仁實業有限公司-集集火化場」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

彰投地區唯一火化場「集集火化場」，近日驚傳遭到「黑衣人」聚集滋事、甚至大門都一度遭封鎖出入，危及工作人員安全，業者因此於5月30日將於7月1日暫停營業，最嚴重每天可能影響近百名往生者的後事辦理；警方指出，針對相關嫌犯已依法偵辦、移送南投地檢署，也將加強巡邏、維護當地治安。

集集火化場位於集集鎮富山里油坑巷，為能仁實業公司向慈德寺租借土地所設立經營，目前有10個火葬爐，1天少則火化10多具遺體，高峰最多90多具，因彰投2縣無公營火化場，向來為中部民眾最為依賴的治喪重地。

▲集集火化場業者發布暫停營業公文。（圖／記者高堂堯翻攝）

未料業者前天向縣政府、鎮公所等單位和中彰投雲等地葬儀公會發布公文，表示「近日受到不詳姓名之男子聚眾騷擾、妨害自由等」，導致員工人心惶惶、生命財產咸感受到威脅，不得已將自7月1日起暫停營業以求自保，除向檢警舉報提告，火葬場負責人釋空法師也向中國佛教會陳情、請求調查。

舉指出，因業者和寺方於租金方面出現問題，雙方還鬧上法院，近期更衍生為黑衣人聚集出沒、甚至在大門阻止車輛進出的脫序情形；警方表示，受理業者報案後，將分別依恐嚇、妨害自由等罪嫌，將相關滋事人員函送南投地檢署偵辦，也將加強巡邏、呼籲民眾若遇類似狀況可逕行報案，共同維護當地治安。