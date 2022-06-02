台南女兒胡家琪西點軍校畢業載譽歸國　黃偉哲贈鳳梨紅榜祝賀

▲台南女兒胡家琪西點軍校畢業載譽歸國，市長黃偉哲親贈鳳梨及紅榜祝賀為台南爭光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

我國派赴美國西點軍校就讀的陸軍官校學生胡家琪，日前完成學業，取得畢業證書載譽歸國，成為我國第2位自西點軍校畢業的女性軍官，台南市長黃偉哲2日親贈鳳梨及紅榜祝賀胡家琪，勗勉為職軍生涯持續帶來亮麗表現。

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台南市長黃偉哲表示，胡家琪在西點軍校當期畢業生中，是唯一的台灣學生，身材相較外國同學嬌小，但是體能的表現卻是出類拔萃，不僅胡家琪，胡家一家三姊妹都從軍報國，令人感佩，為我台南市爭光。

我國陸軍官校史上曾有3位女性通過美國在台協會（AIT）軍文考試，取得赴美就讀西點軍校資格，胡家琪是第2位順利畢業的學生，為陸軍官校2021年班、正90期學生，2018年通過甄選，並於台灣時間5月22日畢業。

胡家琪在西點表現優秀，4年級期間，不但膺選擔任西點夏季領導營的實習連長，在領導營的說明影片中，不僅在迷彩服上的左胸軍籍布章標示「TAIWAN」，右臂上也佩掛青天白日滿地紅的國旗布章，皆於影片中呈現，成為為台灣爭光的軍校生，此外也曾榮獲全美大學榮譽射擊獎章。

胡家琪將會先至永康區砲兵訓練指揮部實施分科教育，完訓後再由任職單位43砲指部施予新進人員職前訓練，黃偉哲勗勉胡家三姊妹，持續在部隊能有亮麗表現，成為穩定社會的力量，立委王定宇也到場祝福。