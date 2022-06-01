台南動保處公私協力　捕捉永康二王公墓遊蕩犬

▲台南市動保處利用天氣晴朗派遣獸醫師，使用麻醉槍配合管制隊員，在當地愛心人士公私協力下，在永康二王公墓捕捉遊蕩犬隻計6頭，將持續在人犬衝突熱點管制減量。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南永康二王公墓，近日發生民眾騎車上班途經該區追撞犬隻受傷事件，動保處除持續捕捉該處流浪犬之外，為提高捕捉能量，1日利用天氣晴朗派遣獸醫師，使用麻醉槍配合管制隊員，在當地愛心人士公私協力下，捕捉遊蕩犬隻計6頭，將持續在人犬衝突熱點管制減量。

永康二王公墓屬於台南市遊蕩犬重點管制區域，動保處平時皆派員至現場勘查管制並優先將追車咬人犬隻予以捕捉移除，後續推廣做為工作犬提供認養。2021年共計捕捉21隻，2022年截至6月1日公私協力共計捕捉10隻。

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台南市動保處接獲通報後，立即派員前往巡查以確認犬隻出沒地點與時段，另於當地置放誘捕籠及大型圍籬捕捉未絕育犬隻及捉問題犬隻。由於多數犬隻警覺性高，且當地地形廣闊不易捕捉，動保處於1日再度派獸醫師配合麻醉槍作業，與動物管制隊員及當地愛心人士積極圍捕，以有效控制當地遊蕩犬數量避免憾事發生。

另該區地勢複雜，犬隻逃竄路線多樣，動保處感謝永康分局永信派出所，派員至現場協助交通管制，維護用路人車安全，順利完成管制作業。動保處表示，永康二王公墓流浪犬數量多且面臨交通要道，因此於該處捕捉之犬隻將不再回置，將移至民間狗場協助安置，以免再發生人犬衝突事件，將持續進行捕捉作業。民眾如遇到疑似具攻擊性犬隻，可通報動保處動物管制專線（電話：06-2965945），動保處將優先將追車咬人犬隻予以捕捉並推廣為工作犬，力求於市民人身安全及動物生存權間取得平衡。