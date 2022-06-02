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社會 社會焦點 保障人權

鳳梨12年前是車手！人稱「小虎」騙高雄嬤47萬　控警拗他認詐騙

▲鳳梨發文。（圖／翻攝自鳳梨IG）

▲鳳梨被挖出過去當車手，騙走高雄阿嬤47萬元的黑歷史。（圖／翻攝自鳳梨IG）

記者黃資真／綜合報導

直播主連千毅在31日宣布對網紅鳳梨（吳弘逸）提告公然侮辱、恐嚇危安，更起底對方曾經詐騙高雄阿嬤47萬元的黑歷史。此事正是發生在2012年，當時鳳梨被依偽造公文書罪，處有期徒刑1年6月。

判決書提到，鳳梨過去的綽號叫「小虎」，為詐騙集團的車手之一，2011年時他與其他成員佯裝成員警及檢察官身分，打電話通知受害者阿嬤稱「有人冒用妳身分證前往某醫院領取心臟疾病補助款，案件目前在桃園地方法院檢察署偵辦中，因其屢經通知均未到庭，須交付現金新臺幣47萬元。」約定在某電信門口交款。

阿嬤信以為真，前往交付現金，鳳梨負責到超商拿偽造的「臺北地檢署監管科收據」後，再持偽造之印鑑在上開收據上用印，再由另名少年假扮成書記官與阿嬤拿取47萬元，事後阿嬤驚覺受騙，報警處理，警方經採集收據上指紋比對後，與鳳梨的指紋相符，逮捕到案說明。

鳳梨辯稱，當時有憂鬱症找不到工作，後來有朋友介紹做「小額信貸」，讓自己負責瞻前顧後。雖然有參與整個過程，但不知道這是詐騙行為，是警察要求自己承認詐騙犯行的。

高雄地院認為，鳳梨在警詢時尚能談笑自如，無發現員警有脅迫、恐嚇言語，且鳳梨亦有自行閱覽筆錄，顯見鳳梨是出於自由意識思考後坦承詐欺犯行，考量其犯案時未滿20歲，涉世未深，依偽造公文書罪判刑1年6月。

不過，被連千毅爆出不堪過往後，鳳梨也PO文承認「他說的是事實」，但他也勸現在的年輕人，不要整天跟朋友瞎攪和，做一些不正當的行為，「所以希望各位不要跟我小時候一樣白目，這個社會是有法律的，做壞事是會被關的。」

▲▼網紅鳳梨發文承認過去曾是詐騙集團車手。（圖／翻攝自臉書）

▲網紅鳳梨發文承認過去曾是詐騙集團車手。（圖／翻攝自臉書）

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