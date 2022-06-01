拍80少女裸照！台大醫學院準研究生宣告104年定讞　定執行6年

▲林和駿定應執行6年。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

推甄考上台大醫學院研究所的林和駿，2017年入學前夕遭查出在網路上以威脅、誘騙方式，讓81名未成年少女拍裸照，還約少女到飯店開房摸下體。最高法院日前宣告104年2月的刑期定讞，檢方聲請定應執行刑，高院1日裁定應執行6年，另外得易科罰金刑應執行1年6月。可抗告。

林男從2014年5月到2017年7月間，透過臉書（FACEBOOK）、即時通（BeeTalk）及LINE等APP通訊軟體，使用「Nacky 」、「林彥旻」或「lin10245010」等暱稱，掛上帥哥假照或假裝成少女的身分，向被害少女佯稱要「互相欣賞身體」，誘騙少女自拍裸露影片或照片。只要被害人給出一張照片，林男就已威脅公開裸照的方式，逼迫對方給出更多照片。

檢警查獲時發現，受害人年齡最小的才8歲，相關檔案多達120G，被林男依姓名、學校等方式分類收藏；林男還在網路上向多名網友分享這些照片。經過清查後，發現被害人高達82人，其中還有1人被以外拍為名，誘騙到飯店開房間，除了拍下裸露照片外，還被林男撫摸胸部及下體得逞。林男被捕後全數坦承，而法院清查後，發現其中有部分照片可能不是林男拍攝，因此被害人最後認定共81人。

一審將他拍攝裸照部分判刑3年，猥褻少女部分判刑4月、得易科罰金。二審高院以一罪一罰的方式，總計宣告不得易科罰金的刑度達106年10月、得易科罰金的刑度為34個月（2年10月）。全案再上訴，最高法院日前將104年2月與34個月（得易科罰金）駁回上訴定讞，另外將對某少女拍裸照的2罪，撤銷發回更審。

高等檢察署針對林男定讞部分，向高等法院聲請定應執行刑，高院審酌各項因素後，最後裁定，不得易科罰金刑的部分定應執行6年；另外得易科罰金部分定應執行1年6月。可抗告。