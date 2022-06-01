女友月經來！他暖買黑糖水「接送上下班」　這月不痛了...真相超綠

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名暖男只要女友月經來時，就會接送對方上下班，並奉上黑糖水、暖暖包等，而女友總是抱怨快要痛死了，結果這個月突然超安靜，本以為對方轉性，沒想到真相超綠，讓他震驚又難過。

男網友在「爆怨公社」發文訴苦，「以前女友那個來的時候，每次都會跟我抱怨身體快要痛死，所以我會送她黑糖水、暖暖包，也會每天接她上下班，從三重送到中正紀念堂。」

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後來國內疫情加劇，原po居家上班後變得不愛出門，也讓女友自己上下班，「結果這個月她那個來的時候，平常愛抱怨的她竟然都沒抱怨，本來以為是轉性了，直到那幾天看到她一直貼個貼布，因為外型蠻特別的，就問她那是什麼，她開始有點不自然、支支吾吾的，我才發現不對勁。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

不料，那個貼布竟是女友以前喜歡的學長送的。他接著怒道，「她跟我說出門上班了，實際上是學長在我家巷口接她一起上下班，本來我們今天都休假，要一起出去玩，結果她臨時跟我說下午有約，我想說沒關係，結果她剛跑出門電腦Line忘記關，我看了一下就......，我現在心情很亂，不知道該跟她說什麼，該跟她攤牌？還是我管太多？」

看完原po遭遇，網友們全勸他放生，「是我肯定攤牌，把東西丟掉」、「那麼綠還那麼樂觀！你上輩子是小活佛」、「從月經貼布抓到外遇，你也算是心思細膩」、「別浪費時間了！你值得更好的」、「學長是撿回收的～就給他吧」。

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