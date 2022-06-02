預約美膚11分鐘突然失蹤　女被發現陳屍「日曬機2小時」離奇死亡

▲婆婆打開日曬機，發現女子已經死亡。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國南威爾斯30歲女子皮亞塔(Piata Tauwhare)上週預約日曬機美膚，預計進行11分鐘療程，然而2小時過去新婚夫都沒有獲得她的消息，緊急連絡店家才發現人陳屍在機器中，目前警方正在調查她的死因。

近來剛新婚的皮亞塔，上月28日下午1時45分在斯旺西市(Swansea)的美膚沙龍店Lextan tanning studio使用日曬機服務，由於2小時後丈夫伊凡(Ifan Jones)一直連絡不到她，只好請媽媽艾瑪(Emma Collyer-Miles)前去店裡看看情況，結果到處都找不到皮亞塔身影，後來強行打開其中一個日曬機的門，發現人已經死亡。

警方表示，他們當天下午4時左右接到報案，前往現場發現女子已經死亡，案件暫無他殺嫌疑，目前已將遺體送去驗屍，初步懷疑皮亞塔可能進到機器後突然出現心臟問題而死，死因仍待進一步調查。

9月才與皮亞塔結婚的丈夫伊凡傷心表示，妻子對他來說是世界上最好的人，沒想到會以這種方式悲慘死去，「她在機器中躺了2個小時才被發現，這最讓我心碎」。

▼親友聽聞女子死訊十分傷心。（圖／翻攝自Facebook）