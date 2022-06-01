西方援烏激怒俄國！正妹主播批「三戰已開打」：讓北約也去軍事化

Russian TV propagandist Olga Skabeyeva suggested again that it's time to admit that the "special operation" was over and the Third World War had begun. According to her, Russia is forced to demilitarise not only Ukraine, but the whole NATO. pic.twitter.com/xOObJ1NglT — UkraineWorld (@ukraine_world) May 30, 2022

記者葉睿涵／編譯

隨著烏俄戰火蔓延，西方國家為烏克蘭提供先進武器的行動仍在持續，也讓俄羅斯的怒火升級。親克里姆林宮媒體「俄羅斯-1」在5月30日怒批，西方援烏的行動讓烏俄戰爭升級為第三次世界大戰，甚至還嗆聲道，俄羅斯是時候該結束對烏的「特別軍事行動」，並讓整個北約（NATO）去軍事化了。

據《鏡報》報導，烏克蘭最近秀出一段影片，顯示烏克蘭軍隊已接收到英國援助的重型戰術支援載具（HTSV）「獵狼犬」（Wolfhound），而士兵們也正在裝備有白朗寧M2重機槍的「獵狼犬」裝甲車上進行訓練。相關行徑讓俄方深感威脅，而親克里姆林宮媒體「俄羅斯-1」也特別在節目中談到了相關話題。

▲斯卡比耶娃聲稱，西方援烏點燃了世界第三次大戰的戰火。（圖／翻攝自推特）

「俄羅斯-1」著名的美女主播斯卡比耶娃（Olga Skabeyeva）指出，西方為烏克蘭提供武器的做法已讓這起「特別軍事行動」升級至全球衝突，「從某種意義上而言，第三次世界大戰已經開打了。也許現在是時候該結束在烏克蘭的特別軍事行動，並將去軍事化的計劃擴大至整個北約」。

斯卡比耶娃解釋，「我為什麼這麼說？因為攻擊頓內茨克（Donetsk）的武器不僅有搭載集束彈藥的龍捲風（Smerch）多管火箭發射系統，烏克蘭還使用了美國M777榴砲。整個西方國家都被捲入了這場戰爭。」