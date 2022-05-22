全班面前狂酸「笨蛋三人組」　劣師羞辱男童判賠20萬確定

▲屏東國小三年級學童被班導師怒罵「笨蛋」、「朽木」，父母憤而提告求償200萬。（資料照）

記者蔡怡萍／高雄報導

屏東某國小一名三年級班導師，被控長期以「笨蛋三人組」、「朽木不可雕也」等辱罵學生小奇（化名）以及2名同學，只因他們考試成績不佳，就當著全班公開羞辱，還問小奇「你為什麼愛說謊」，小奇向父母告訴上情後，氣得要為兒子討回公道，對導師求償200萬，高雄高分院近日審結，判導師須賠20萬元定讞。

根據判決，這名老師2015年至2016年擔任屏東某國小三年級班導期間，因為不喜歡學業成績較差的學生，就在發考卷時公開指稱小奇與另2名同學是「笨蛋三人組」，甚至在總成績不理想時，朝著全班狂酸「朽木不可雕也」、「生雞蛋沒有，放雞屎一大堆」等羞辱言詞。

小奇在學校遭霸凌後，出現情緒不穩定情形，而後終於在2016年9月升上四年級轉班後，向媽媽哭訴遭遇，並說出導師曾問他「你媽媽為什麼要告老師」。

開設補習班的小奇媽媽氣憤不已，認為導師公開霸凌造成孩子的名譽與健康權受損，且影響到所經營的補習班招生，照顧孩子的費用因而減少，提告求償賠給小奇80萬、父母各60萬。

導師主張，並沒有以這些言語指涉霸凌任何學生，且認為家長於2018年9月提起本件訴訟，所請求侵權行為已超過2年消滅時效，所受損害也難以估計證實，拒絕賠償。

但法院傳喚同學，甚至健康體育課老師，也表示有聽到學生說「小奇的媽媽會告人」，因而分組時同學都不想跟小奇同組，法官認為證人所述可採信，導師身為師長，卻對身心尚在發育的兒童不當責備，造成人格成長與難以抹滅的創傷，惟認依照比例原則，判賠20萬元較為適當，全案定讞。

