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社會 社會焦點 保障人權

群組傳霸凌影片要幫肉搜　父母認定是女兒被打結果「烏龍一場」

▲▼網路瘋傳一段大陸霸凌影片，台中一對夫婦卻堅決肯定被害人是他們的女兒，報警後才發現烏龍一場。（圖／民眾提供，下同）

▲▼網路瘋傳一段大陸霸凌影片，台中一對夫婦卻堅決肯定被害人是他們的女兒，報警後才發現烏龍一場。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

網路上日前傳出一段大陸一群年輕人毆打1名女孩子的霸凌影片，網友希望大家幫忙肉搜找出壞小孩，台中市1對50多歲李姓夫婦在朋友群組中也看到這段影片，卻一眼認定影中被打的是他們女兒，打了女兒電話沒接就更加肯定人被歹徒控制住，急得到派出所求助，警方發現該影片人物腔調並非台灣，女兒在上班無法接電話，後來女兒趕來派出所才化解一場「對號入座、主動被騙」的烏龍鬧劇。

▲▼網路瘋傳一段大陸霸凌影片，台中一對夫婦卻堅決肯定被害人是他們的女兒，報警後才發現烏龍一場。（圖／民眾提供，下同）

台中市1對李姓夫婦5月16日下午走進北屯區東山派出所，2人慌張地表示收到一段打人的影片，裡面被打得很慘的人就是他們的女兒。受理員警毛俊宏及胡婉惠詢問案件細節，李姓夫婦很確定表示，影中人的聲音和長相跟女兒一模一樣，警方問起影片來源，李姓夫婦回答影片是朋友傳到群組，請大家轉傳幫忙肉搜霸凌者，結果一看不得了，被打的人正是自己女兒。

▲▼網路瘋傳一段大陸霸凌影片，台中一對夫婦卻堅決肯定被害人是他們的女兒，報警後才發現烏龍一場。（圖／民眾提供，下同）

警方檢視該影片，發現影片中人物的腔調並非在台灣，而是在大陸，同一時間警方也和女兒聯繫上，確認女兒因為在上班，才未接父母電話，但李姓夫婦仍不放心，甚至懷疑女兒手機一定遭到歹徒控制，女兒相當無奈只好向公司請假，20分鐘後現身派出所，證明人身安全，夫婦倆這才放下心來。

▲▼網路瘋傳一段大陸霸凌影片，台中一對夫婦卻堅決肯定被害人是他們的女兒，報警後才發現烏龍一場。（圖／民眾提供，下同）

警五分局呼籲，此類影片涉及暴力，易對身心造成不良影響，且錯誤訊息切勿轉傳，面對可疑訊息，民眾可利用如：TFC台灣事實查核中心、LINE訊息查證等平台查證，別急著對號入座，以免造成恐慌。

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