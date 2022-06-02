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殉職法國記者遭控是「運武器傭兵」　母親怒駁俄媒誣衊

▲▼法國記者李克勒-殷姆霍夫（Frederic Leclerc-Imhoff）在烏克蘭遭到砲擊身亡。（圖／路透）

▲俄羅斯指控法國記者李克勒-殷姆霍夫（Frederic Leclerc-Imhoff）是運送武器的傭兵。（圖／路透）

文／中央社

32歲法國記者李克勒-殷姆霍夫日前在拍攝平民撤離時，於人道巴士遭俄軍轟炸殉職，俄國官媒指稱這名記者實為幫烏軍運送武器的傭兵。李克勒-殷姆霍夫的母親公開駁斥，批俄國懦弱手段令人作嘔。

5月30日，俄羅斯轟擊行動擊中一輛疏散烏克蘭東部北頓內茨克（Severodonetsk）附近的平民巴士，傷及當時正在記錄平民撤離的法國攝影記者李克勒-殷姆霍夫（Frederic Leclerc-Imhoff）頸部，因而重傷不治，享年32歲。

然而烏克蘭分離團體盧甘斯克人民共和國（LPR）的領袖卻稱李克勒-殷姆霍夫「不是記者，而是被僱來向烏克蘭武裝勢力運送武器的傭兵」；俄羅斯國家通訊社塔斯社（TASS）更將之大肆宣傳。

李克勒-殷姆霍夫的母親參與哀悼式後，透過李克勒-殷姆霍夫生前效力的BMF電視台（BMFTV）公開回應塔斯社和LPR的領袖。

她寫道：「我是你們昨天殺害年輕記者的母親。你們的說法讓我作嘔。當然，你們懦弱地想擺脫責任，但要知道，你們絕對無法玷污他帶來的回憶。」

「這裡所有人都知道他的專業與使命，為了民主、對人的尊重，尤其是自由、公正與誠實的資訊，這些價值都離你們很遙遠。」

這名記者的母親也在公開信中談及「所有為孩子而哭泣的烏克蘭母親、所有為父母而哭泣的烏克蘭孩子，以及所有不明白孩子為何年紀輕輕從軍，卻再也無法回來的俄羅斯母親」，並向他們致意。

最後她說：「儘管很痛苦，但至少我知道我的兒子為何而死。有一天，這些荒謬罪行終將遭到究責。」

根據法國新聞電台（Franceinfo），法國國家反恐檢察官辦公室已宣布著手負責案件調查，並以「蓄意攻擊受國際法保護者而導致死亡」、「刻意攻擊沒有直接參與衝突者」與「刻意攻擊人道主義援助任務僱用的人員和車輛」方向偵查。

「無國界記者組織」（RSF）祕書長德洛瓦（Christophe Deloire）向「法蘭西西部報」（Ouest France）指出，這是第2名在俄烏戰爭殉職的法國記者。一名法國與愛爾蘭雙重國籍的福斯新聞（Fox News）攝影師也不幸遇難，但這是第一位為法國媒體殉職的法籍記者。

他表示，至今共有8名記者在烏克蘭命喪黃泉，情況嚴峻，「許多戰爭罪行正發生，其中特別包括對記者的戰爭罪... 記者已成俄軍重複鎖定的目標」。

無國界記者組織日前在烏克蘭設立「媒體自由中心」（Press Freedom Centre） ，保護採訪俄烏戰爭記者人身安全並對抗不實資訊，台灣也以行動表示支持，捐贈50萬美元。

當時德洛瓦也接受中央社專訪表示：「台灣的支援對烏克蘭媒體自由中心運作非常重要。對駐烏克蘭記者而言，最要緊的是安全保障。」

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