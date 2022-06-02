5月超過1300人亡　他嘆：早逆風建言至少要升2.5級

記者陳俊宏／綜合報導

本土疫情爆發，對此，精神科醫師潘建志表示，台灣只在5月一個月中，染疫死亡就超過1300人，「兩個月來我逆風反對共存，建言至少要升2.5級，就是看到韓國和澳洲過早開放的代價。」

潘建志1日在臉書說，他4月比較六地（香港、韓國、澳洲、新加坡、紐西蘭、日本）2個月（2月-4月）間的死亡數，並換算成台灣人口，分成「綠燈」死亡2000人以下：星日紐、「黃燈」韓澳和「紅燈」香港；以現況推估，台灣勢必多過他當時估計的2000人，可能在澳洲、韓國之間的黃燈區，但如果台灣死亡率超過韓國，他也不意外。

▼1日新增8萬8247例本土確診。（圖／指揮中心提供）



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「兩個月來我逆風反對共存，建言至少要升2.5級，就是看到韓國和澳洲過早開放的代價。」潘建志指出，較保守的星日紐三國，經濟上沒有太大影響；台灣應先爭取時間，讓老人小孩都接種後，快篩口服藥派送流程完善，再來談共存。

潘建志提到，韓澳兩國最近大選執政黨都下台了，最慘的香港，特首林鄭月娥選都不敢選，直接放棄連任，「早講不信，晚講沒用，良藥苦口，忠言逆耳。這本是醫生面對病人的日常，我從沒想過要放棄啊。」

對此，有網友留言，「我覺得如果共存，那2.5級也是沒用，畢竟感染率沒到30-40%也是停不下來，NPI手段主要還是在醫療能量問題。」潘建志回應，2.5級不是要清零，而是要讓個案數不要衝太快，爭取時間部署，「光一個Paxlovid，台灣都要花2個星期，開藥率才接近10%。」

▼潘建志4月的發文。（點圖可放大／翻攝潘建志臉書）

